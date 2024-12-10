醫學新發現 研究：切除胸腺或增患癌及死亡風險

人體充滿奧秘，不少器官或組織的功能和影響仍是一個謎。例如過去醫學界認為位於胸骨後方的胸腺，在成年後屬無關重要的組織，但最新研究則顯示，這個小小的腺體可能與我們的性命攸關，切除後不但增加死亡風險，甚至提高患癌的機會，故此考慮切除時必須謹慎評估手術的必要性。

分析逾7千病例 胸腺(thymus gland)是一個扁平雙葉狀構造，呈橢圓形，位於甲狀腺下方、胸骨與心包膜之間，主要功能是促進T細胞的成熟。胸腺在青春期後會隨著年齡增長而逐漸萎縮，到中年過後就只剩約10克，分泌功能亦幾乎完全停止。 不過，哈佛大學的研究團隊在《The New England Journal of Medicine》發表研究文章，分析超過7,000宗病例，包括逾6,000名未切除胸腺的對照組，以及1,146名接受胸腺切除手術的病人。

T細胞受體多樣性較低 結果發現，切除胸腺的病人，術後5年內的死亡和患癌風險均皆較未切除者高出近兩倍，反映胸腺可能對健康十分重要。若在幼年時切除胸腺，則T細胞數量會減少，對疫苗的免疫反應也較差。 研究人員指出，胸腺在青春期後會萎縮，T細胞產量大幅降低，但並不代表可以輕易切除，無故切走或可能帶來重大的健康風險，因為切除胸腺的病人不只患癌機會較高，所患的癌症也傾向更具入侵性及更易復發。進一步血液分析顯示，胸腺切除的病人，體內T細胞受體的多樣性較低，推測這可能是導致術後癌症和自體免疫疾病風險提高的原因。