熱門搜尋:
濟州航空空難 叱咤2024 除夕倒數 行山路線 新店關注組 DOUBLE COAST 網上熱話 啟德體育園 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
健康
2024-12-30 11:30:02

醫學新發現 研究：高糖飲食可促進癌症生長

分享：
糠漿
adblk5

過多糖分真的很傷健康！美國一項最新研究發現，攝取大量高果糖玉米糖漿(high fructose corn syrup, HFCS)，經肝臟轉化後可能會成為能夠促進多種癌症及腫瘤生長的養分，結果為癌症治療和預防帶來新的見解。

肝臟代謝為癌細胞養分

該項由華盛頓聖路易大學進行的研究，利用代謝體學技術，在黑色素瘤、乳癌和子宮頸癌的動物模型中，了解高果糖玉米糖漿與癌症的關係，發現果糖不會直接滋養腫瘤細胞，而是經由肝臟代謝轉化為癌細胞可利用的養分——溶血磷脂酰膽鹼(LPCs)。

研究團隊進一步實驗證實，高果糖飲食即使不影響體重、血糖及胰島素敏感度，也可顯著促進腫瘤生長，若直接將高果糖餵飼培養皿中的癌細胞則沒有同樣效果，反映肝臟將高果糖轉化後才是促進癌細胞生長的關鍵。有關研究已於《Nature》中公布。

adblk6
癌細胞

LPCs是支持腫瘤生長的高效物質。

平均攝取量大幅提升

研究人員指出，癌細胞偏好吸收而非自行合成脂質，而LPCs是支持腫瘤生長的高效物質，原因可能是高果糖會增加血液中的循環脂質，這些脂質正是細胞膜的組成成分，為癌細胞生長提供合適的材料。他們進一步探討飲食中果糖與癌症發生的關係，並建議癌症患者應考慮避免攝取果糖。

過去數十年高果糖被廣泛使用於，由甜點到醬料都見其蹤影，人類的高果糖攝取量亦大幅提升，由一個世紀前每個人的年均果糖攝取量約為2.3至4.5公斤，到現在則高達68公斤。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 