醫學新發現 研究：高糖飲食可促進癌症生長

過多糖分真的很傷健康！美國一項最新研究發現，攝取大量高果糖玉米糖漿(high fructose corn syrup, HFCS)，經肝臟轉化後可能會成為能夠促進多種癌症及腫瘤生長的養分，結果為癌症治療和預防帶來新的見解。

肝臟代謝為癌細胞養分

該項由華盛頓聖路易大學進行的研究，利用代謝體學技術，在黑色素瘤、乳癌和子宮頸癌的動物模型中，了解高果糖玉米糖漿與癌症的關係，發現果糖不會直接滋養腫瘤細胞，而是經由肝臟代謝轉化為癌細胞可利用的養分——溶血磷脂酰膽鹼(LPCs)。

研究團隊進一步實驗證實，高果糖飲食即使不影響體重、血糖及胰島素敏感度，也可顯著促進腫瘤生長，若直接將高果糖餵飼培養皿中的癌細胞則沒有同樣效果，反映肝臟將高果糖轉化後才是促進癌細胞生長的關鍵。有關研究已於《Nature》中公布。