醫學新發現 胃壁細胞突變圖譜面世 或成對付胃癌關鍵

癌症的形成仍有很多謎團，為了破解胃癌的秘密，科學家首次系統性繪製健康胃壁細胞的細胞突變圖譜，從而找出癌症形成的早期訊號，更意外發現部分細胞存在罕見染色體異常，可能是新的致癌因素，或有助研發新的胃癌治療提供方向。

結果發現，人到 60歲時，正常胃壁近一成細胞帶有與癌症相關的驅動突變，部分樣本更出現稱為「三染色體性」(trisomy)的罕見異常，即第13、18、20號染色體擁有3套副本。

該由英美專家合作進行的研究，共有18名胃癌患者及12名健康正常人士參與。研究團隊分析參加者的非癌變胃腺體樣本，並利用新切割技術精準分離238個正常胃壁細胞樣本作全基因體排序。

胃癌是常見癌症之一，東亞與南美洲地區的發病率較高，肥胖、吸煙及幽門螺旋桿菌感染均為已知風險因子。

發炎或增驅動突變細胞比例

同時，研究亦揭示，胃癌患者的非癌變胃壁中，有些看似正常的腺體在顯微鏡下已有早期癌變跡象，突變數量顯著增加，可能是胃癌起始的最初階段，癌變組織的突變數亦急劇上升，顯示胃癌後期突變積累加速。此外，慢性發炎會提升帶有驅動突變細胞的比例。有關研究已刊載在《Nature》。

研究人員指出，今次研究為胃腸道正常組織突變圖譜增添更多資料，未來可望進一步揭示老化與癌症的關聯，並探索突變在其他疾病中的角色，同時亦有助研究更具針對性的治療新法。

胃癌是常見癌症之一，東亞與南美洲地區的發病率較高，肥胖、吸煙及幽門螺旋桿菌感染均為已知風險因子。