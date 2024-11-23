醫學進步 一滴血就可以快速檢測癌症？

如何及早發現患癌一直是科學家努力攻克的目標，因為癌症愈早發現，治愈的機會也愈高。美國有大學便開發出創新的液體活檢捕捉顯影技術(CAD-LB)，只需要病人提供一滴血，便可以快速檢測癌症，為癌症早期診斷及免疫治療評估打開新的研究方向。

微型囊泡猶如「細胞信差」 人體細胞會持續向血液、唾液等體液釋放數以億計的細胞外囊泡，這些微型囊泡猶如「細胞信差」，攜帶原始細胞的蛋白質與基因訊息，能即時反映身體健康狀態。科學家一直關注細胞囊泡在診治疾病的潛力，但怎樣能夠快速有效分析這些囊泡一直是項重大挑戰。

分析外囊泡評估癌症 美國羅徹斯特大學的研究團隊便帶來突破，他們運用特製超薄納米薄膜，表面孔洞大小經過精確設計，能捕捉並分析體液中的細胞外囊泡，從而評估是否有癌症侵襲。醫護人員只需要將小量血液樣本注入薄膜，再透過顯微鏡觀察發光的生物標記，即可作出診斷。有關研究結果已在國際期刊《Small》公布。

簡化程序 研究人員指出，過去分離細胞外囊泡需要繁複的純化步驟，但新技術就有效簡化這些程序，讓臨床應用的可能性大幅提高。他們指出，CAD-LB技術不但可用於癌症早期篩檢，更可透過識別細胞外囊泡上的免疫調節蛋白，協助預測患者對免疫治療的反應，避免患者在治療路上走錯路。