醫患合作 逆轉肥胖

衛生署數據指出，逾半港人體重屬超重或肥胖，惟只有1.5%肥胖症患者正接受處方藥物治療，原因是醫護人員與患者對肥胖症的認知不同，或影響治療意願及成效。香港肥胖學會創會會長、內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣希望，醫患雙方都要知道自己對抗肥胖症的角色，以逆轉香港肥胖普遍率上升的趨勢。 肥胖症與多項疾病相關，包括二型糖尿病、高膽固醇等代謝疾病；冠心病和心衰竭等心血管疾病；哮喘、睡眠窒息等呼吸道疾病；脂肪肝、胃酸倒流和膽石等腸胃疾病；還有蛋白尿、慢性腎病、多種癌症和不孕等。

肥胖診斷新概念 現時診斷超重和肥胖，多會採用體重指標(BMI)以及腰圍，袁美欣認為，「BMI無法直接量度體內脂肪水平，例如健身人士BMI過高，但他的體脂可能很低；又或瘦子卻有大肚腩，BMI也未必超標。」今年於權威醫學雜誌發表的一篇文章，便提出肥胖診斷新概念，體內脂肪過多，甚至器官結構出現障礙如脂肪肝，這時稱為「臨床前肥胖」；若器官功能出現障礙，如糖尿病、肝酵素高，就屬「臨床肥胖症」。「若患者已達臨床肥胖症，治療的急切性就更高。」 評估併發症狀 診斷臨床肥胖症時，首先會採用BMI以及一至兩項身形尺寸判斷身體是否有過多脂肪，其次是評估有否患上併發症，最後了解其病史、安排體能評估及驗血。袁美欣續指，「如果沒有器官病變，日常活動沒有障礙，或者器官病變並非與肥胖相關，即為臨床前肥胖；若有器官病變且與肥胖相關，或者日常生活已出現障礙，就可確診臨床肥胖症。」

大減疾病風險 減重可以帶來很多健康好處，包括預防糖尿病、逆轉代謝性脂肪肝、改善睡眠窒息症、減低心血管疾病風險等，惟部分患者即使控制飲食和做運動，都未必可達到其減重目標。美國大型研究發現，「肥胖是一種病」的看法，只有65%肥胖人士及80%醫護人員認同。至於本地一項醫生調查顯示，九成醫生認為肥胖是病，及認同部分人需要用治療手段來減肥；不過亦有75%醫生認為體重是個人責任。袁美欣指，患者減肥決心很重要，但肥胖症不只是患者責任，仍須醫護人員合作和協助，就像治療糖尿病和高血壓般，才可逆轉肥胖普遍率的持續上升。 減重治療方法多 65歲的顏女士，最重的時候接近200磅，亦因肥胖而引起血壓、糖尿問題，以及膝關節痛，「肥胖對生活造成影響，例如上樓梯、做運動都很吃力，行路十多分鐘已經腳痛，連打羽球和游水都不行，難以管理體重。」 袁美欣指現時有口服藥、針劑及手術幫助患者，「口服藥主要降低食慾。GLP-1受體促效劑與GIP/GLP-1雙受體促效劑等針劑則針對體重相關荷爾蒙，減食慾、增飽腹感、減慢胃部排空及增加胰島素敏感度，比口服藥強力；減重手術如胃旁路手術及袖狀胃切除手術，則同時縮小胃部容量及減少激發進食的荷爾蒙。」顏女士透過綜合藥物治療、運動及飲食調控，減去了十多磅體重，併發症有所改善。