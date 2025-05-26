醫患溝通參與治療決策 提升治癌依從性

本港癌症每年有3萬多宗新症，但不少人仍認為「唔關自己事」，亦未必清楚相關疾病資訊和治療方案。香港防癌會癌症教育小組委員會主席林嘉安醫生建議，患者提升癌症健康素養，積極參與治療決策，助制訂個人化治療方案，以得到更好療效及滿意度。 歐洲癌症組織(ECO)建議，患者應成為治療的積極參與者，而非被動接受者。因為癌症治療或多或少帶來副作用，當患者事前清楚知道並懂得處理，除可增加治療依從性，也有助減低患者的心理壓力及求診需要，減輕醫療負擔。

晚期仍可與癌共存 以大腸癌為例，早期以手術根治性治療為主，有需要時術後配合電療或化療，減低復發風險。惟25%患者確診時已屬第四期，轉為以延長壽命和維持生活質素作治療目標，化療、標靶治療為主要方式，小部分患者適合免疫治療。當第一線治療失效，就需要轉藥，研究發現約四成患者接受第三線及後線的治療亦有好處，甚至可在持續治療下與癌共存。 延長存活期 近年第三線治療採用了聯合治療的方式，即同時使用新型口服化療藥及注射性標靶藥物(血管生成抑制劑)，其第三期臨床研究對比單一使用口服化療藥，存活期中位數增加3個多月至10.8個月，12個月無進展存活期亦大大提升至16%，「雖然存活期並不很長，但對患者來說每一日都很重要。」林嘉安表示，「聯合治療有白血球低、作嘔作悶、高血壓等副作用，大部分都屬輕微和可處理。」



對疾病認識不足 為了解患者的「健康自主」情況，香港防癌會向大腸癌患者、康復者及照顧者作調查。結果發現三至四成患者對病情、治療及藥物選擇屬輕微至毫無認識，「或出現諱疾忌醫、藥石亂投等情況。」林嘉安指。最多患者擔心的是身體痛楚(33.3%)及藥物副作用(24.8%)；而藥物治療資訊上，患者最依賴醫生提供，而近六成受訪者指醫生有告知不同藥物的選擇；同時，逾半受訪者對病情、治療資訊並未有充分理解。只有約四成患者積極參與治療決策，逾九成患者樂於了解更多治療資訊。 林嘉安就調查結果建議，「患者可主動諮詢治療細節，醫護人員也可整合資訊助患者理解，有助紓緩患者的焦慮，提升整體治療效果。當患者參與治療決策，治療依從性也會提高。醫生可多主動與患者溝通，理解其意願，作出個人化治療。」 多主動詢問 約70歲的黃先生(化名)，於2024年中，因乙肝恆常檢查發現肝臟有腫瘤，跟進檢查下確診大腸癌第四期，黃先生因為病情反覆，先後接受過化療、手術、化療加標靶治療、第三線聯合治療等，現時腫瘤得以控制。黃先生坦言當初對疾病認知不多，而每次轉藥，醫生都有充分解釋療效、副作用；加上會上網搜尋相關資訊，以及與病友交流，現時對治療效果、生活質素都感滿意。同時他呼籲大眾定期接受身體檢查，患者樂觀積極面對病情，有疑問多主動諮詢醫生。