醫生快答：心跳慢竟然會XX？

當聽到「心跳過慢」，大家可能不會在意，甚至以為心跳慢代表自己有運動員一樣的強健心臟，跳得愈慢愈健康！原來心跳過慢竟然會影響健康，嚴重甚至有致命風險！有請心臟科專科醫生曾振峰解說「心跳你要知道的10件事」。
1. 甚麼是心跳？
心跳是指心臟肌肉一收一放的自然動作，主要目的是將血液流送至全身各個器官。如果心跳過慢或過快，均可能導致血液供應不足，帶來各種健康問題。
2. 心跳過慢有甚麼問題？
正常心跳頻率是每分鐘50至60之間，如果低於50下，可能會出現頭暈、疲倦、昏迷甚至有危及性命的風險。
3. 如何知道心跳快定慢？
- 智能手錶：隨時隨地監測心跳數據
- 心電圖：快速分析心跳狀況
- 24至72小時心電圖監測：更詳細分析心跳模式
- 把脈：最傳統快捷的方法監測心跳
4. 心跳過慢有藥醫嗎？
如果心跳過慢，藥物治療不一定有效，通常需要安裝心臟起搏器，以維持正常的心跳節奏。心臟起搏器的作用猶如後備發電機，當心跳過慢時就會自動啟動，發出電流刺激心臟，保持心跳節奏。
5. 不同起搏器有何區別？
傳統起搏器安裝在左肩皮膚下，經由微細導線沿血管連接至心臟。而最新一代無線起搏器設計細小，由大腿血管經導管送入心室，並直接安裝於心臟內
6. 無線起搏器有何優點？
安裝手術過程簡單，毋需開刀，傷口較小，而且無線起搏器體積細無導線，術後感染風險低，復元時間較短。
7. 無線起搏器技術新突破
對於房室傳導阻滯患者（Heart Block），以往僅能使用傳統起搏器，但現時最新一代的無線起搏器經技術改良，已可達成房室傳導區的區域調和起搏，讓患者有更多選擇。
8. 起搏器需要充電嗎？
不需要充電，內置電池大約可使用十年以上。如果電池耗盡，則需更換傳統起搏器，或者植入無線起搏器。
9. 心臟有空間安裝多部無線起搏器嗎？
大部份無線起搏器可使用15年以上，而心臟一般可容納三個起搏器，足夠應付患者需要。
10. 安裝起搏器後可否正常運動？
安裝起搏器完全可以正常生活，日常帶氧運動不會有任何問題，但如想參加競爭性或過於激烈的運動，需先向醫生諮詢。
心臟健康無小事！如果患有心跳過慢或其他心臟問題，記得及早尋找心臟科專科醫生評估，採取適當的治療方案，幫心臟「跳」得更有力。
內容僅作公眾教育用途，並不能取締專業醫療診斷。如有疑問，請聯絡你的醫生以尋求專業診斷及適切治療。