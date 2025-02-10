醫生快答：心跳慢竟然會XX？

當聽到「心跳過慢」，大家可能不會在意，甚至以為心跳慢代表自己有運動員一樣的強健心臟，跳得愈慢愈健康！原來心跳過慢竟然會影響健康，嚴重甚至有致命風險！有請心臟科專科醫生曾振峰解說「心跳你要知道的10件事」。

1. 甚麼是心跳？

心跳是指心臟肌肉一收一放的自然動作，主要目的是將血液流送至全身各個器官。如果心跳過慢或過快，均可能導致血液供應不足，帶來各種健康問題。

2. 心跳過慢有甚麼問題？

正常心跳頻率是每分鐘50至60之間，如果低於50下，可能會出現頭暈、疲倦、昏迷甚至有危及性命的風險。