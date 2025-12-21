醫生警告：一周出現一次便秘、腹瀉 應盡快睇醫生檢查

許多人腸胃不好、經常腹瀉，便懷疑是腸道內壞菌過多，振興醫院大腸直腸外科主任黃任嫻說明，其實腸道菌是很複雜的生態，腹瀉也未必是腸道菌所引發的。

益生菌改善腸道功能、提升免疫力 黃任嫻主任解釋，腸道菌泛指生存在腸道內的所有微生物群，包括細菌、病毒、真菌和其他微生物。它們的種類多樣，有些對人體有益，有些則可能有害，腸道菌群的平衡對於人體健康至關重要。有一些腸道內的原生菌，因為能保護及穩定腸黏膜，並製造殺菌、抗菌的物質來對抗其他病原菌，重建腸黏膜屏障功能，驅趕壞菌，所以被視為對人體健康有益的微生物，即為益生菌。 常見的益生菌種包含：乳酸桿菌、比菲德氏菌、嗜熱鏈球菌和酵母菌等，適當補充可以改善腸道消化功能、保護腸黏膜、提升免疫力。但由於益生菌種類繁多，且製成製劑後相關療效的研究有限，所以服用益生菌是否具備療效須視個人的健康狀況而定，加上益生菌定義為營養食品，內容標示規範不如藥物嚴格，故一般民眾購買時要特別小心。

腸道壞菌的增生原因多 多由食物、自體免疫及抗生素引起 腸道菌主要附著在腸黏膜的絨毛層，存在於大腸和小腸。然而，由於小腸內食物經過時間短，並且擁有大量消化酶和鹼性環境，不利於細菌生長。相比之下，大腸食物停留時間長，營養消化酶較少，更適合腸道菌的生存。 黃任嫻主任提到，腸道壞菌的增生可能由以下原因引起： 感染：食入含病菌的食物可能導致腸道感染，使得壞菌濃度增加。

黏膜發炎損傷：自體免疫疾病或乳糖、麩質不耐症等過敏症，可能引起慢性發炎，損傷腸黏膜屏障，導致腸道菌叢失衡。

抗生素濫用：過度使用抗生素，可能殺死體內益生菌，導致壞菌增加。

自我檢測腸道健康

一周至少一次便秘或腹瀉 應求醫檢查避免惡化 黃任嫻主任最後提醒，正常人1到3天排便一次，都是可接受的次數，不宜過度在意排便的次數，應主要觀察糞便的顏色、粗細、形態，以及解便時是否合併其他症狀。如發現糞便顏色呈現深黑色，則可能有胃潰瘍等情況；如為全暗紅色糊便，則可能有腸道發炎出血等問題；如為粗細正常的黃色糞便帶有血塊，則可能是痔瘡的問題；但是如果排便時持續幾周有解不乾淨的感覺，合併糞便變成如筆般細長，並帶有黏液血絲，則需懷疑腸癌的可能性；如果糞便顏色正常，但一星期至少有一天有排便不適的狀況，如便秘或腹瀉等，加上不明原因的腹部絞痛，並持續3個月以上，則可能是腸易激綜合症作崇。 建議發生以上情況時，不要自行亂服成藥，應至大腸直腸外科或胃腸科門診就醫檢查，以確定病症的真正原因，進而對症下藥，以避免延誤病情或導致惡化。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】