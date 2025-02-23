醫療新科技 澳研究揭示電療後癌細胞凋亡途徑 開啟治療新方向

電療又稱為放射治療，是治療癌症的常用手段，甚至是部分癌症如頭頸癌症的首選治療。但過去科學家一直不明白為何同一腫瘤的癌細胞，經過電療後死亡方式卻有所不同，懷疑因此而影響療效。澳洲的科學家便可能找出問題可能與自身修復基因運作有關。

即時細胞顯微鏡技術 人體細胞內的核醣核酸(DNA)會因為內外原因不斷受損，需要依靠基因修復機制維持細胞健康，故此當電療的輻射造成大量DNA損傷時，修復機制便會「指示」癌細胞如何死亡。為了解電療後癌細胞如何死去，澳洲兒童醫學研究所利用即時細胞顯微鏡技術(live cell microscope technology)，追蹤電療後癌細胞長達一星期的變化。

不同死亡方式 最終發現不同的基因修復機制帶來不同的後果。若受損DNA透過「同源重組」(homologous recombination)修復，癌細胞就會在細胞分裂時死亡，且不被免疫系統察覺，以致無法引發免疫反應將其殺死；反之，若癌細胞透過其他途徑修復DNA，即使能夠存活，卻會釋出類似病毒或細菌感染的副產物，進而驚動免疫系統進行攻擊。有關研究已於《Nature Cell Biology》公布。

更徹底滅癌 研究人員指出，今次的發現不但解開了困擾科學界良久的謎團，更為癌症治療帶來新契機，未來或許可以利用藥物阻斷「同源重組」，令接受電療後的癌細胞自動喚醒免疫系統，以帶來更徹底的滅癌效果。