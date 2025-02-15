醫警告：哮喘服藥未按醫囑 病情恐惡化、反覆發作

氣溫驟降容易誘發哮喘發作，許多患者並未遵照醫囑也就是所謂的「用藥依從性低」更導致病情不易康復、惡化，反覆發作。

全美哮喘疾病調查 18% 患者有「用藥不依從性」 受到環境、空污等因素影響，全球哮喘盛行率呈逐年攀升的趨勢，而哮喘是可以透過藥物及自我管理有效控制的疾病。北醫大吳宗軒教授調查2011年至2022年間美國哮喘患者的健康狀況與因高藥物成本而造成的用藥不依從性(cost-related nonadherence, CRN)的關聯性，結果發現，CRN盛行率2011年23.2%下降至2022年13.1%，雖然有下降的趨勢，但是整體來說仍約有18%的哮喘患者皆表示有CRN的問題，尤其是對低收入及沒有保險的患者是一大健康威脅，有六分之一的哮喘患者因為藥物費用高昂無法按醫生處方服藥。

考量藥效並評估經濟狀況 優化治療方案、提升藥物順從性 吳宗軒表示，美國醫療收費昂貴，沒有保險的民眾難以負擔醫療費用，也導致不少哮喘患者為了省錢，甚至是因為沒有錢買藥吃而自行停藥或減量，結果導致病情惡化；研究指出，接近貧窮線的人口被認為是最容易因為CRN而對健康有影響的族群。 此外，與沒有CRN的患者相比，有CRN的患者有更高的哮喘發作以及因為哮喘前往急診就醫的風險，因此，醫療人員在治療哮喘患者時，除了考量藥物的療效，也應同時評估患者的整體經濟狀況，避免病患因為昂貴的治療費用導致用藥不依從性，進而影響病情甚至增加社會成本。

兒童一年內曾哮喘發者 逾一成七未能定期回診、遵照醫囑 根據台灣數據，未滿12歲兒童的哮喘盛行率為5.6%，而一年內因為哮喘發作至急症就醫的比例有9.2%；12歲以上的哮喘患者有22.6%一年內曾哮喘發作，且其中有17.2%的患者並未依醫生指示定期覆診監察，足見遵照醫囑的重要性。 此外，根據2022年台灣成人哮喘臨床照護指引，1997至2001年期間，每年平均有27,926人次因哮喘發作而住院，平均住院6.4日，平均每年因哮喘住院的費用更高達4.7億新台幣，吳宗軒教授表示，種種統計資料顯示，只要哮喘患者能妥善控制，不僅能得到更好的生活質素，更能減少因為病情惡化導致的社會與經濟負擔，而醫護人員如何與患者建立良好的醫病溝通，選擇適合的治療，更形重要。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】