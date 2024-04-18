醫護不煙不酒罹「最惡胃癌」！　「微創腹腔鏡胃癌手術」助重返崗位

47歲張姓護理師生活規律不煙不酒，唯獨有上腹部悶痛及胃酸倒流等問題，日前安排胃鏡檢查，胃黏膜病理切片竟判定是被稱為「最惡胃癌」的「胃印戒細胞癌」，經與醫療團隊溝通，決定採微創腹腔鏡執行根除性胃癌切除及消化道重建手術，術後安排化療，由於發現早，讓她得以重返工作並持續努力抗癌。

「胃印戒細胞癌」 棘手程度成最凶險胃癌 亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫生林裕強指出，根據最新統計資料，國人癌症發生率中，胃癌排名第十位，死亡率更是高居第九位，每年幾乎都會新增4000例以上新個案，以前述患者為例，所罹患的胃惡性腫瘤組織型態為「胃印戒細胞癌」，就是屬於瀰漫型胃癌之一，是十分棘手的惡性腫瘤，也被稱為「最凶險胃癌」，腫瘤不僅已侵犯至黏膜下，並擴散到附近淋巴結，必須盡快採取積極治療，才能避免病情繼續惡化。

微創腹腔鏡手術新選擇 縮短手術時間、提升安全性 林裕強強調，外科手術是目前治療胃癌最重要的方式，除了傳統開腹手術之外，微創腹腔鏡手術已被證實是一個很好的選擇，不僅術後傷口小，且透過高解析度的影像設備及改良器械，可大幅縮短手術時間，並提升安全性，患者也能更早復原及回歸日常生活。