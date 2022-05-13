醫護高危！ 偏頭痛可預防

昨天(5月12日)是國際護士節，醫護人員在疫情中默默付出，值得尊敬。然而面對巨大壓力之下，容易誘發各種病痛，偏頭痛就是其中之一。如果偏頭痛情況嚴重，每月發作數次並影響日常生活，值得考慮使用預防藥物，讓生活重回正軌。 偏頭痛是個很普遍的疾病，全球患病率約15%，女性較易患上，於35至39歲的患病率最高。過往文獻亦表明醫護人員的偏頭痛風險比平常人高。中大醫學院腦神經科專科醫生區頴芝表示，本港估計約有100萬名患者，三成多人有感因病影響事業，近半認為伴侶關係變差。

七成護士有頭痛 早前一項「護士在新冠肺炎疫情下的工作壓力」調查發現，在234名受訪護士中，87%人工作量增加，其中三成更上升一倍或以上；逾八成人出現精神壓力徵狀，如肩頸背痛、煩躁、失眠等。近七成人有不同程度的頭痛，護士學校校友會副主席、註冊護士吳姑娘續指，「他們會因而減少體能活動或影響思考(49%)、頭痛持續多於4小時(21%)，少數人會有噁心、畏光等徵狀。惟只有約一成人會向西醫求診。」 發病4階段 偏頭痛發作一般分4個階段，區頴芝解釋，「首先是前驅期，患者會感疲倦、憂鬱、對聲音和光敏感。然後進入預兆期，視野或有部分變模糊、出現閃光，面和上肢或有麻痺感，甚至一邊身感乏力。半小時至1小時後頭痛期來臨，頭痛最為嚴重，可維持數小時至數日，即使行走都會令頭痛加劇，需要即時休息；可伴隨噁心嘔吐、畏光或怕嘈吵。最後是恢復期，患者會感疲倦、難集中、情緒低落，困擾一整天。」