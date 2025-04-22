重大突破！台韓研究發現「抽血」就能揪出阿茲海默症 有助早期診斷、治療

阿茲海默症是相當常見的認知障礙症，會影響記憶力、思維能力等，需要及早診斷、及早治療，以免患者的生活質素受到更大的影響。而在阿茲海默症的診斷上，現在也迎來了重大突破，台北榮民總醫院、韓國漢陽大學合作研究發現，只需透過簡單的驗血，就能有效篩檢出阿茲海默症高風險族群。
約每12名長者就有1人失智 以「阿茲海默」最常見
隨著年齡增長，阿茲海默症的罹病風險也會增加。台北榮總神經醫學中心副主任傅中玲表示，目前估計認知障礙症盛行率為7.4%，也就是說每13.5名長者中可能就有1人罹患認知障礙症，而且罹病患者中高達六至七成為阿茲海默症。
除了年齡之外，高血壓、高血糖、高血脂等慢性病，以及缺乏運動、社交互動不足等不良生活習慣，也會增加阿茲海默症罹病風險，全球約有數百萬人受到阿茲海默症影響。
目前，已經知道阿茲海默症的主要病因與大腦中β-類澱粉蛋白(Aβ)異常累積有關。因此，美國食品藥物管理局(FDA)已核准多款針對類澱粉蛋白的抗體藥物，透過靜脈注射清除大腦中的類澱粉斑塊，就能延緩疾病進程。
過去診斷侵入性、昂貴 研究發現「抽血」也能診斷
所以，若能早期診斷阿茲海默症，對於治療、病程延緩以及患者生活品質的維持將有許多幫助。不過，傅中玲副主任提到，過去阿茲海默症的診斷主要依賴腦脊髓液檢測或PET掃描，這些方法不僅侵入性高，費用也相當昂貴，限制了普及性。
台北榮民總醫院、韓國漢陽大學研究團隊發現，血液中的磷酸化tau蛋白(p-tau)與大腦中類澱粉蛋白沉積具有高度相關性，尤其血漿p-tau217在預測早期阿茲海默症的準確度上，更勝於以往使用的p-tau181。
研究團隊透過血漿p-tau模型成功將受試者分為低、中、高風險三組，其中高風險組的陽性預測值高達93%，也就是說這項檢測能有效辨識出真正罹患阿茲海默症的患者，透過抽血就能找出阿茲海默症高風險族群。傅中玲副主任表示，這不僅能降低患者進行侵入性高的正子斷層掃描(PET)檢查之需求、省下昂貴的正子斷層掃描費用，也能幫助大眾及早發現問題、把握黃金治療時機。
目前，這項研究成果已登上國際權威期刊《Alzheimer's & Dementia(阿茲海默症與認知障礙症)》。台北榮總表示，未來團隊也將持續投入神經退化性疾病的研究，推動精準醫療技術的發展，並積極將這項研究成果應用於臨床，為認知障礙症防治貢獻心力。
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