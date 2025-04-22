重大突破！台韓研究發現「抽血」就能揪出阿茲海默症 有助早期診斷、治療

台北榮民總醫院、韓國漢陽大學合作研究發現，只需透過簡單的驗血，就能有效篩揪出阿茲海默症。

阿茲海默症是相當常見的認知障礙症，會影響記憶力、思維能力等，需要及早診斷、及早治療，以免患者的生活質素受到更大的影響。而在阿茲海默症的診斷上，現在也迎來了重大突破，台北榮民總醫院、韓國漢陽大學合作研究發現，只需透過簡單的驗血，就能有效篩檢出阿茲海默症高風險族群。

約每 12 名長者就有 1 人失智 以「阿茲海默」最常見

隨著年齡增長，阿茲海默症的罹病風險也會增加。台北榮總神經醫學中心副主任傅中玲表示，目前估計認知障礙症盛行率為7.4%，也就是說每13.5名長者中可能就有1人罹患認知障礙症，而且罹病患者中高達六至七成為阿茲海默症。

除了年齡之外，高血壓、高血糖、高血脂等慢性病，以及缺乏運動、社交互動不足等不良生活習慣，也會增加阿茲海默症罹病風險，全球約有數百萬人受到阿茲海默症影響。

目前，已經知道阿茲海默症的主要病因與大腦中β-類澱粉蛋白(Aβ)異常累積有關。因此，美國食品藥物管理局(FDA)已核准多款針對類澱粉蛋白的抗體藥物，透過靜脈注射清除大腦中的類澱粉斑塊，就能延緩疾病進程。