重度抑鬱險尋死 rTMS重拾正常生活

一名36歲單親媽媽因罹患重度抑鬱症接受治療，但因藥物嚴重副作用，不但整日昏沉，且常伴隨噁心嘔吐而難以正常工作，在精神科醫師的建議下，改以經顱磁刺激術(簡稱rTMS)的方式來治療重度抑鬱症後，抑鬱症狀大輻改善，現已慢慢脫離藥物，逐漸回到正常生活。
與抑鬱症搏鬥 抗鬱藥物無效
劉小姐二年前因丈夫外遇而離婚，離婚後的她大受打擊，再加上當時疼愛她的奶奶也剛好過世，整個人的情緒開始變得低落，她表示當時連遺書都寫好，甚至還把小孩託給妹妹照顧。幸好妹妹十分機警，半哄半勸之下帶去就醫，勸她為小孩著想，劉小姐才開始了跟抑鬱症的摶鬥之路。
然而劉小姐的「抗鬱之路」走得並不順利，她剛開始服用抗抑鬱藥物時，雖然抑鬱暫時緩解，但嚴重的副作用讓她整天昏沉、噁心嘔吐，不但無法工作，連接送小孩上下學都變得困難。更令劉小姐挫折的是，醫師也曾嘗試以其他藥物緩解抑鬱症狀，但效果卻不如之前的藥物，讓她的抗鬱之路走得相當艱辛。
透過rTMS 抑鬱獲改善
臺中醫院精神科蔡宏明主任表示，過去治療抑鬱症，患者大多選擇以藥物的方式來治療。「不過根據臨床上的數據，有大約二到三成的患者，在接受藥物治療後，像劉小姐一樣出現了嚴重副作用，讓治療抑鬱症更加棘手。」蔡宏明主任特別補充，其他像是懷孕中的婦女，往往會因為考慮到胎兒健康，而對服藥較為抗拒，導致抑鬱症狀難以緩解，而延誤治療時機。
rTMS對於重度抑鬱症的治療效果不錯，患者通常在做完一至兩個療程，抑鬱症狀就有一定程度的改善。蔡宏明主任特別補充，許多民眾會誤以為rTMS是傳統電痙攣治療，其實rTMS是透過特定線圈，形成一定強度的磁場，進而在接受刺激部位產生微電流誘發大腦神經細胞的生理反應，讓大腦因為抑鬱症而失去正常生理活性的神經細胞重新恢復其原有神經細胞的可塑性，進而刺激大腦情緒控制中樞活性，使抑鬱的症狀獲得改善。
抑鬱治療不可等 過程需要耐心
蔡宏明主任解釋，rTMS是一種非侵入性的治療。透過電磁所產生的微弱電流來刺激大腦負責情緒調節的區域，使其恢復神經細胞的活性，對於某些藥物治療效果不佳的患者來說，或者某些不適合服用藥物的患者，像是孕婦等，是另外一種可供選擇的治療方式。
蔡宏明主任建議抑鬱症患者，在治療時一定要謹記與醫師充分討論，若在服用藥物時出現副作用，切勿擅自停藥，以免讓抑鬱症再度復發或惡化，同時鼓勵抑鬱症的患者，抑鬱症的治療需要時間，也需要耐心。