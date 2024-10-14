重影 眼腫 眼凸 或患甲狀腺眼病

香港眼科醫學院院長、眼科專科醫生楊鳳儀指出，「如果免疫系統失調，攻擊甲狀腺便會引致甲亢；若攻擊眼部周圍組織，即為甲狀腺眼病。約三至五成甲亢患者同時有甲狀腺眼病；另一方面，也有5%至7%甲狀腺眼病患者的甲狀腺功能一直正常。」

甲狀腺眼病俗稱為「甲狀腺上眼」，容易令人誤會只是甲狀腺機能亢進(甲亢)患者才會出現的毛病，其實兩者並沒有直接關係，亦可能令患者延誤醫治。本地研究指5%甲狀腺眼病患者受到視力受損的威脅，若發現重影、眼腫、眼凸徵狀，應及早求醫，減低對視力及外觀影響外，也有更多治療選擇。

50歲以上、男士、有吸煙習慣、壓力大、曾接受甲狀腺治療而令甲狀腺功能下降者都屬高危人士。香港眼科學會會長、眼科專科醫生李琬微續指，甲狀腺眼病不只是眼腫、眼凸、四白眼、眼睛閉合不全等外觀問題，也會引致重影、視力下降、眼乾眼紅等不適，嚴重甚至出現視神經受壓、繼發性青光眼、角膜損傷潰瘍等可以致盲的併發症，「惟華人患者眼瞼及眼表紅腫等發炎徵狀不明顯，眼睛凸出程度較小，以致求醫時已出現明顯重影、眼凸、眼瞼退縮等。建議患者若發現以上情況切勿拖延，及早向眼科醫生求診，以免錯過病發初期治療時機。」

磁力共振揪早期患者

傳統治療的概念是，眼睛紅腫發炎屬於早期，可以用藥物處理炎症，並減少眼眶變形情況；到炎症消退、病情穩定的後期，就視乎需要分階段進行眼眶、斜視及眼瞼手術，改善眼睛功能和外觀。香港眼科醫學院理事會成員、眼科專科醫生莊金隆表示，由於華人患者炎症不明顯，部分早期中至重度甲狀腺眼病患者其實對藥物治療仍有相當好的反應，故醫生除參考患者舊照對比眼睛外觀，也會以磁力共振檢查眼外肌有否發大和發炎幫助診斷。藥物治療有類固醇注射、眼眶放射治療及免疫抑制劑3種，可按病情單一或合併使用。

至於中度至重度甲狀腺眼病到達晚期的患者，或需要手術的幫助，才可改善視力及外觀，包括眼眶減壓手術減少眼凸、眼瞼矯正手術改善眼瞼退縮，以斜視矯正手術幫助眼球復位，減少重影問題。

三聯療法減徵狀

約90歲的周先生在2022年中，經身體檢查發現患上甲亢，半年後病情穩定受控，但同時出現眼矇、眼淚水過多問題，起初以為眼鏡度數不準確，但再配眼鏡也沒有效果。2023年初求醫接受眼底檢查，結果一切正常，惟徵狀持續惡化，左眼更出現眼皮浮腫和重影，輾轉向不同專科醫生求診，結果在磁力共振檢查下始發現是早期中至重度甲狀腺眼病，現接受類固醇、眼眶放射電療、免疫抑制劑三聯療法，情況大為改善。