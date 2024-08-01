重振雄風全靠Return® 男士元氣活力配方 3日迅速起效！回復男士霸氣活力

平常上班打哈欠、下班回家提不起勁？經常「性」致缺缺、自己提不起勁？半夜經常起身去廁所，影響睡眠質素? 像這樣體力、精力不佳的狀況能改善嗎？其實男士30歲後身體機能 按年遞減，腎力不足令體力、活力、持久力、實力亦逐漸下降，大大削減魅力和自信，同時前列風險隨之增加。想活力充沛、各方面狀態絕佳，就要學現年40歲的高鈞賢（Matthew）服用由日本製造的營養補充品，逆轉腎機能，活力Power Up！

男士30歲後身體機能 (男性元氣) 按年遞減

要激活男士活力 關鍵在於補腎 中醫視腎臟為「先天之本」，腎臟包含生長、發育、繁殖等功能，其運作全賴於精氣（腎精），因此腎精不足，即為腎虧。當出現以下8大受挫警號時，很有可能是身體元氣大傷！ 腎虛乏力

流水不暢

力不從心

「精」力不足

堅硬度不足

持久力不足

精神不振

垂頭喪氣 星級用家高鈞賢力證 7 日強勢回歸 身為首屆香港先生冠軍的Matthew，至今仍fit爆的關鍵在於每日服用2粒Return®男士元氣活力配方。他由30歲開始服用，不但腎臟機能顯著提升，頭髮亦變得更濃密烏黑，兩性關係變好咗，持久力和體力都全面提升！回復男人魅力自信！除了Matthew親身力證產品成效外，更有98%真實用家大讚服用後回復魅力自信、92% 用家認同流水變順暢，只需每日2粒持續服用3日即迅速起效、服用7日強勢回歸、服用1個月保持巔峰狀態！

星級用家高鈞賢

10 大機能性成分 針對「補腎 X 活力 X 前列」 強化腎臟機能 日本製造的Return®男士元氣活力配方蘊含10大機能成分，分別針對「補腎 」、「活力」及「 前列」，全方位提升男士活力﹗

「補腎 」 特別加入專利日本黑豆種皮萃取物、瑪卡提取物和葫蘆巴提取物 (Testofen®)。臨床實證有效提升游離形「男士活力因子」，改善男士衰退或更年狀況，益腎強腰，腎氣精足，全面強化腎臟機能。 「提升身體活力」 產品含有高濃度胺基酸，更特別加入L-鳥氨酸鹽酸鹽、精氨酸等成份增強體力對抗疲勞，同時提升製造力及「精」兵質量，令各位男士精力充沛，持久幹勁。 「前列腺健康」 針對，產品添加鋸棕櫚提取物及南瓜籽提取物，改善廁後不暢、不淨、不爽，減少睡眠中斷、夜間頻繁起床，且改善及防止男士型脫髮，提升頭髮濃密度。 Return®男士元氣活力配方符合日本政府GMP/cGMP認證，ISO22000/9001 生產標準，安全可靠，而且補而不燥、無西藥副作用及無依賴性，三高人士都適用。 限時優惠！逆轉腎機能 活力 Power Up 男士們想渾身是勁，就要把握限時優惠！由8月2日至8月15日，於全線萬寧、3Chembio門市及官網及購買Return®男士元氣活力配方，即可享$678/2件優惠，平均每件低至$339！(原價:$399) 立即搶購：https://bit.ly/3WdrIeE