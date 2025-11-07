重整心理健康 預防失眠

港人失眠情況普遍，明愛青少年及社區服務聯同明愛專上學院研究推算，本港有220萬人受失眠困擾，持續失眠時間長達68.9個月。失眠可引致心理健康問題，而抑鬱、焦慮等情緒問題也會出現失眠徵狀。養和醫院精神健康門診廖慧明醫生認為，兩個問題應同時處理。

心理健康與失眠關聯影響

至於常見的心理健康問題——抑鬱症和焦慮症，前者會感到情緒低落，可能會變得容易激動或呆滯，不能集中精神、記憶力衰退、有負面思想，對生存失去希望，甚至計劃結束自己生命。焦慮症則經常擔心危險的事情會發生，感覺焦慮，並有各類的身體症狀，例如心跳手震、肌肉繃緊、呼吸困難、胸口有壓迫感、頭暈頭痛、肚瀉等。

心理健康與失眠其實是有關聯影響的，因失眠會導致日間疲憊、情緒暴躁、產生焦慮，從而增加患上情緒病風險；而抑鬱症、焦慮症、雙向情緒病和思覺失調也會出現失眠徵狀，兩者互為因果。廖慧明建議兩方面同時治療，「抑鬱症和焦慮症的治療可以用血清素和抗焦慮藥處理，有助放鬆神經及讓身體平靜下來，幫助減少入睡所需時間。此外，心理輔導例如認知行為治療亦有幫助。假如失眠並沒有伴隨其他心理問題，則可考慮使用安眠藥作治療。」

新型安眠藥提升安全性 有助自然入睡

過往安眠藥給人的印象較為負面，廖慧明解釋，「苯二氮卓類(BDZ)藥物和非苯二氮卓類(Z-drug)安眠藥通過激活GABA(γ-氨基丁酸)受體，以抑制中樞神經系統的活性，產生鎮靜和催眠效果。惟GABA受體廣泛分佈在腦部不同區域，或抑制日間記憶及思考功能，部分人更出現夢遊、斷片現象，長者服用會增加跌倒風險。同時此類藥物或引致耐藥性和戒斷症狀，形成依賴。」

近年新式助眠藥食慾素受體拮抗劑(DORA)，以另一機制幫助入睡和增加持續睡眠時間，使用上較安全，「食慾素(Orexin)負責調控覺醒與睡眠切換，藥物會與食慾素競爭，阻斷覺醒神經元活化，達到睡眠作用，有助自然入睡。」由於非針對大腦神經活性，作用較針對性，也不會造成反彈失眠或戒斷症狀。