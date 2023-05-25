重新聚焦防糖與治理 「疫傳」糖尿病大流行

目前本港約有70萬名糖尿病患者，即每10名港人便有1名患有糖尿病，而據國際糖尿病聯盟估算，2030年香港糖尿病患者數字將會激增至92萬人，佔總人口13%，情況令人擔憂。為了加強患者及社會大眾對糖尿病預防及治理的關注，香港糖尿聯會(聯會)一直積極透過不同類型活動，推廣糖尿病相關資訊。聯會自2013年起更隔年舉辦「關注糖尿人士會議」，旨在提供平台予醫護人員、病友及其家屬、市民大眾等交流糖尿病新知及控糖經驗與心得。隨著疫情緩和，社會逐步回復正常，暌違4年，香港糖尿聯會主辦的「關注糖尿人士會議2023」日前(5月21日)於沙田科學園完滿舉行。

疫後首次復辦 緊貼糖尿病最新資訊 香港糖尿聯會主席兼大會籌委會主席許兆文醫生於開幕典禮上致歡迎辭時難掩興奮之情，表示很高興能夠復辦這個聯會盛事，再次與大家聚首一堂。許醫生亦特別提及，本年度會議主題為「防糖．疫傳．大流行」，「疫傳」有雙重含意，一是「疫情傳記」，意味著3年多的疫情終於過去；二是「逆轉」糖尿病大流行：「我衷心希望透過今年的會議，大家能重新把焦點放在糖尿病防治上。未有糖尿病的人士積極防糖，患上糖尿病的病友也不要放棄，只要和醫護人員並肩合作，定期診治和緊貼新知，我們的血糖定能得到最好的控制，有效防範糖尿病的各項併發症。」 另外，會議上亦舉行「消渴名人堂勳章2023」及「控糖達人」頒獎典禮，以嘉許努力控制糖尿的病友，而獲獎的病友更上台分享控糖要訣與心得。