金晴火眼慈善行動 全數資助白內障手術

白內障是長者常見眼疾之一，據香港大學統計，高達七成年齡介乎70至79歲長者患有白內障。惟公立醫院等候手術時間甚長，現時眼科輪候白內障手術個案共有68,819宗，病人一般需要等候11至13個月。為協助患有白內障的長者及低收入人士盡早重拾光明，港安醫院慈善基金—荃灣理事會計劃於未來兩年通過「金晴火眼慈善籌款行動」，全額資助400隻眼睛的白內障手術。
白內障獨居長者：改寫人生下半場
現年70歲的潔群姐是獨居長者，兩年前確診雙眼患有白內障，但種種原因令她未符合申請公立醫院手術的資格。潔群姐曾經出現視網膜脫落，以及患有黃斑病變，她擔心病情會況急轉直下，於是尋找支援。後來潔群姐得知港安醫院慈善基金—荃灣理事會的「金睛火眼慈善籌款行動」並嘗試申請，結果雙眼都可以很快安排做手術。潔群姐手術後非常開心，她說：「簡直是改寫了我的人生下半場。手術後，雙眼回復正常視力，我便報讀了社區中心的社會服務課程，充實人生。如果沒有荃灣港安的幫助，我應該不會再讀書。」
金睛火眼慈善籌款行動詳情
計劃已包括一次手術前檢查、局部麻醉白內障切除手術，及三次手術後檢查。有關手術及檢查將於香港港安醫院—荃灣內進行。
申請資格：
- 年滿65歲或以上之香港永久性居民；
- 正在公立醫院輪候，或經醫生確診患有白內障；
- 正領取綜援或通過瑪利亞基金 / 關愛基金醫療援助項目入息及資產審查的低收入人士；
- 身體狀況穩定，如長期服用藥物，須提供病歷報告。
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