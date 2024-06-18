金晴火眼慈善行動 全數資助白內障手術

白內障獨居長者：改寫人生下半場

現年70歲的潔群姐是獨居長者，兩年前確診雙眼患有白內障，但種種原因令她未符合申請公立醫院手術的資格。潔群姐曾經出現視網膜脫落，以及患有黃斑病變，她擔心病情會況急轉直下，於是尋找支援。後來潔群姐得知港安醫院慈善基金—荃灣理事會的「金睛火眼慈善籌款行動」並嘗試申請，結果雙眼都可以很快安排做手術。潔群姐手術後非常開心，她說：「簡直是改寫了我的人生下半場。手術後，雙眼回復正常視力，我便報讀了社區中心的社會服務課程，充實人生。如果沒有荃灣港安的幫助，我應該不會再讀書。」