針對輕老年人士的黃斑病變 PCV可致盲

近年日益受關注的眼底黃斑病變，主要和年長、多年糖尿病等有關，但其中一個「濕性老年黃斑病變」的分支——息肉狀脈絡膜血管病變(PCV)，有一部分患者發病年齡較輕，處理不當有機會致盲，醫生建議時常自我檢查視力，萬一有PCV可盡早以適當方法控制。
影響中央視力
眼科專科醫生黃鉦沅表示，息肉狀脈絡膜血管病變(PCV)發生的地方是視網膜和鞏膜之間的一層脈絡膜，「病徵和一般濕性老年黃斑病變相似，主要影響中央視力，患者看出來的線條彎曲、影像扭曲，或視野中間出現一『撻』模糊。單憑病徵很難分辨是其他黃斑病變還是PCV，必須經眼科檢查判斷，幸好現在只需以相對簡單的光學斷層掃描已可判斷是否PCV，毋須注射顯影劑。」
PCV與濕性老年黃斑病變
PCV 在成因、嚴重程度、常見發病年齡等三方面都和一般濕性老年黃斑病變略有分別：
- 成因——黃醫生表示，PCV的風險因素包括年齡、性別、吸煙、三高等。較特別的是亞洲人的PCV發病率較高，近一半濕性老年黃斑病變的患者都屬於PCV。
- 嚴重程度——脈絡膜血管平均較一般視網膜血管粗大，因此當出現流血也常會較嚴重，部分個案甚至會「大出血」流進玻璃體，即時影響視力。嚴重的流血更可令視力在幾天內急劇下降，甚至失明。
- 常見發病年齡——「我們發覺PCV患者年齡常見比一般濕性老年黃斑病變年輕，有一群病人在50歲左右已開始PCV病發，主要可能和遺傳相關，例如天生脈絡膜血管比較脆弱。」黃醫生說。
自我檢查須逐隻眼測試
要及早察覺PCV，定期檢查十分重要，可每天以「阿姆斯勒方格表」自我檢查，黃鉦沅醫生特別提醒，「必須逐隻眼檢查，因為當病人一隻眼視力有問題，而另一隻眼相對較完好，需要逐隻眼檢查才可發覺原來其中一隻眼已經出現問題。另外，50歲或以上的朋友若有PCV風險因素，也建議每年由眼科醫生檢查眼睛。」
雙抗藥物療效更高
治療方面，眼內注射是現時最流行的治療PCV方法，而市面有好幾種針藥，其中較新型的一種「雙抗」藥物，可同時抑制兩個引致PCV的途徑——「血管內皮生長因子」及「血管生成素-2」。黃醫生解釋表示，「早期的單抗藥物只抑制血管內皮生長因子，對於控制PCV相當有效，而雙抗藥物可透過抑制多一個發炎因子控制PCV及減低復發，理論上相當於有多一種武器控制PCV，療效亦可以更高。最新的臨床研究顯示，使用雙抗藥物一年後，能破壞不正常息肉達到六成之多。」
此外，令PCV病情惡化的發炎因子血管生成素-2，會令血管不穩定，從而引起視網膜出血並結疤，「視網膜感光細胞的範圍上若有一個疤痕，對視力的影響很大。由於血管生成素-2和視網膜結疤有關，所以理論上若能抑制血管生成素-2，對PCV病人的視力也理應有一定幫助。」黃醫生說。
與醫生商討治療方案
他補充表示，其他較傳統的治療方法例如光動力治療，雖然較少用於一線治療，但也有本身的重要性，對於消除脈絡膜上的息肉狀血泡也相當有效。又例如若脈絡膜出血嚴重至玻璃體，眼內注射也未必是第一線治療，可能需先做手術清除玻璃體的血液，再考慮下一步治療方案。建議病人與醫生討論，根據病情為自己選擇最合適的治療方案。