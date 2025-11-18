針對輕老年人士的黃斑病變 PCV可致盲

近年日益受關注的眼底黃斑病變，主要和年長、多年糖尿病等有關，但其中一個「濕性老年黃斑病變」的分支——息肉狀脈絡膜血管病變(PCV)，有一部分患者發病年齡較輕，處理不當有機會致盲，醫生建議時常自我檢查視力，萬一有PCV可盡早以適當方法控制。

影響中央視力

眼科專科醫生黃鉦沅表示，息肉狀脈絡膜血管病變(PCV)發生的地方是視網膜和鞏膜之間的一層脈絡膜，「病徵和一般濕性老年黃斑病變相似，主要影響中央視力，患者看出來的線條彎曲、影像扭曲，或視野中間出現一『撻』模糊。單憑病徵很難分辨是其他黃斑病變還是PCV，必須經眼科檢查判斷，幸好現在只需以相對簡單的光學斷層掃描已可判斷是否PCV，毋須注射顯影劑。」

PCV 與 濕性老年黃斑病變

PCV 在成因、嚴重程度、常見發病年齡等三方面都和一般濕性老年黃斑病變略有分別：