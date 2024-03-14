針灸加上穴位按摩解決病痛！BB也可針灸？

中醫針灸是流傳兩千多年的古老智慧，許多成人都會利用針灸解決病痛，也能有效治療某些疾病，但很多父母對於嬰幼兒接受針灸治療很有疑慮，既想緩解孩子的不適，又怕針灸對其而言具有危險性。

針灸治療症狀 嬰幼兒也可行 針灸是在華人世界廣泛使用的醫療行為，目前在全球已使用針灸治療300多種症狀，包括嬰幼兒特殊疾病，所以嬰幼兒也是可以進行針灸療法的，只不過其治療方式與成人不同。 中國醫藥大學暨附設醫院教授孫茂峰指出，成人的針刺臨床處置模式，強調把針停留在穴位20分鐘至半小時，持續刺激一小段時間，以達治療目的；而嬰幼兒進行針灸治療的的原則為「淺刺而疾發針，日再可也」(淺針刺穴位達到刺激目的後，就快速出針，每日可以針刺兩次)，這個方式自古沿用至今。

仰賴針灸輔佐 彌補現代醫學 在現代醫學發展的過程中，以傳統醫學來輔佐治療的方式日漸受到重視，在臨床上有幾種特殊疾病或症狀，可藉由針灸來彌補現代醫學的不足，例如：腦性麻痺，配合物理治療加上針灸，嬰幼兒的整體發展和肢體肌張力的改善會比單純物理治療更見成效。除此之外，嬰幼兒最常見的就是飲食問題，若是嬰幼兒腹脹、食慾差，透過按摩、針灸都有顯著的療效，且除了頭皮針需依照組織解剖的構造與生長狀況執行，其餘沒有先決條件與限制。 孫茂峰表示，現今有以下幾類症狀會仰賴針灸的輔助，如神經系統後遺症或中樞神經系統先天性障礙；過敏性疾病與氣喘；食慾不佳、吐奶；抵抗力差等，都是臨床上常見嬰幼兒應用針灸治療的適應症。