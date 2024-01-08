銀屑病治不好一度想放棄 新型生物製劑突破治療困境

秋冬銀屑病易作怪，一位3旬女性全身覆蓋銀屑病，頭皮和前臂長滿厚厚斑塊，凡走過必掉屑，被誤以為傳染病好自卑，連夏天也要穿長袖遮住銀屑病，更無奈怎樣都治不好！高雄小港醫院皮膚科楊翔宇醫生表示，銀屑病是自體免疫疾病，若不及早治療恐侵犯關節導致變形，還會增加心肌梗塞與中風風險。臨床上會依症狀嚴重度給予最適當的治療，新型生物製劑能幫助患者突破治療困境，找回健康肌膚，重返正常人生。

皮膚是人體最表淺、面積最大的器官。楊翔宇醫生表示，銀屑病是自體免疫疾病，型態多樣，最明顯的是皮膚會出現厚斑塊、脫屑，且遍及頭皮、手指等全身部位。銀屑病不僅是表面上看到的皮膚症狀，還有背後造成身體的破壞，30%銀屑病患者可能併發關節炎，一旦腫脹變形恐造成不可逆的傷害。銀屑病甚至會增加心肌梗塞、中風、肥胖與代謝症候群、躁鬱症、抑鬱症等風險，造成患者生活與心理巨大壓力。

大範圍：利用特殊波長之紫外光進行照光治療，治療用的紫外線不同於太陽光，不會造成皮膚癌。

輕度：最常見的為外用類固醇藥物，另可合併維生素D3衍生物，提升療效、減少副作用。

症狀難纏、無藥可醫？生物製劑突破困境

不少患者經過初步治療後雖有改善皮膚症狀，但手指、頭皮與小腿的銀屑病仍相當難纏。甚至有銀屑病患者伴隨腎臟病，擦藥擦不好，吃口服藥又易產生副作用，面臨無藥可醫的困境。

楊翔宇醫生表示，銀屑病無法根治，需要長期穩定控制，使用生物製劑的優勢在於安全性高，長期使用較無身體疑慮。根據研究，使用生物製劑有助於預防銀屑病引發的共病，例如關節炎、心血管疾病等。醫生會依據症狀嚴重度、病發時間、是否侵犯關節、就醫可近性等因素，給予患者最適合的治療方式。

一位3旬女性患者頭皮和前臂長滿銀屑病斑塊，坐個椅子也會掉屑，夏天必須穿長袖遮掩，被誤以為有傳染病，非常自卑退縮。起初接受傳統治療效果不理想，一度想放棄，未料引發關節炎，關節腫脹疼痛，連開瓶蓋都有困難！只好再度求醫。醫生先給予2種免疫調節劑與照光治療半年，接著使用生物製劑，1個月就改善症狀，現在皮膚已完全乾淨，關節也不再疼痛，終於能回歸正常生活。

楊翔宇醫生表示，針對銀屑病患者的各種治療，包括新型外用藥、不同機型的照光治療機器、各種免疫調節劑與生物製劑，提供最進步、有效的治療。醫生最後呼籲，銀屑病是系統性發炎疾病，保持良好生活習慣才能穩定控制病情，包括正常作息、充足睡眠、戒酒、戒煙、減重，並搭配擦乳液保持皮膚滋潤，另外避免吃補品以免刺激免疫力導致症狀惡化。及早治療就能預防共病。

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