銀屑病治療新突破 新型口服小分子標靶藥物助患者擺脫病灶、重拾自信

夏日將至，許多人期待能自在紥馬尾、穿上短褲迎接陽光。然而，對銀屑病患者而言，這些日常打扮卻可能成為壓力來源。所幸，隨著治療技術進展，新型口服小分子標靶藥物已為中重度銀屑病帶來嶄新治療契機。

台北一名年輕女性因突發紅疹前往就醫，病灶逐漸擴大，甚至蔓延至頭皮，伴隨大量皮屑脫落，不僅影響外觀，也讓她在社交與穿著方面飽受壓力。經診斷為中重度銀屑病後，依照醫囑開始接受新型口服小分子標靶藥物(TYK2抑制劑)治療，短短一個月內病灶即明顯改善。覆診時，她主動紥起馬尾，也不再因皮膚問題猶豫是否穿短褲，重新找回夏日穿搭的自由與自信。

七成患者頭皮出現病灶 穩定控制助改善生活品質

三軍總醫院皮膚科主治醫生陳奕先指出，銀屑病患者中約有10%至15%屬於中重度，但在醫學中心就診的患者中，超過一半為中重度個案。研究顯示，高達七成中重度銀屑病患者會出現頭皮病灶，伴隨紅疹與大面積脫屑現象，常導致患者產生社交壓力、自我形象受挫，甚至影響求職表現。

這名女性因就醫及時，病情迅速獲得緩解。陳奕先醫生補充，根據臨床觀察，新型口服小分子標靶藥物可幫助患者達成PASI 75(病灶面積改善超過75%)，在控制頭皮病灶方面也展現卓越療效，協助患者恢復自信，積極面對生活。

阻斷發炎從細胞內著手 TYK2 抑制劑用法簡便不干擾生活

「銀屑病治療可分為兩大策略：『決戰境外』與『境內斬首』。」陳奕先醫生形容。前者如生物製劑，能精準阻斷特定發炎因子，但需定期覆診注射或自行施打，對生活安排可能造成一定影響；後者則以新型口服小分子標靶藥物(TYK2抑制劑)為代表，能有效阻斷細胞內的發炎訊號傳遞。

該藥物可調控細胞受體，抑制IL-12與IL-23等發炎物質的訊號傳導，讓中重度銀屑病獲得更全面控制。陳奕先醫生說明，「使用新型口服小分子標靶藥物的銀屑病患者，每日只需服藥一次，不必頻繁往返醫療院所，大幅降低對學生上課或上班族的生活節奏的影響，治療上更具彈性。」。