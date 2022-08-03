銀屑病關節炎影響廣泛 可致中軸、外周關節發炎 及早對症下藥免永久損害

銀屑病關節炎影響的不只有皮膚，由於免疫系統異常，發炎的情況可在身體多處「蔓延」，關節也會發炎。風濕病科專科王德龍醫生指，皮膚和關節問題並無特定發病次序，銀屑病關節炎患者當中，約六成先出現銀屑病，但另有三成患者反而是先出現關節炎再影響皮膚。此外，醫生更特別提到，銀屑病關節炎所攻擊的位置不只有手腳關節，中軸關節、外周關節也會受影響，也可出現指炎、接骨點炎。病情一直發展有機會致永久缺損，在病情較早階段用藥可以有效控制病情。

皮膚和關節以外病徵容易被忽略 若有接骨點炎、指炎需多加留意

銀屑病關節炎分五大類型，第一類為類似類風濕關節炎，影響始端關節，如影響手指小關節，出現對稱發炎；第二類為類似強直性脊椎炎，通常影響中軸性脊椎炎，包括脊椎、髖關節或骶髂關節；第三類為遠端性關節炎，一般影響遠端小關節為主；第四類為寡關節炎，影響小部分關節，如膝蓋和腳跟關節等較大的關節；第五類為殘毀性關節炎，有機會造成永久殘毀性損傷，影響患者的活動能力。

王德龍醫生指：「診斷時還會留意患者是否有銀屑病關節炎的病徵如接骨點炎和指炎。接骨點炎為韌帶與骨頭的連接點發炎，而指炎指除了滑膜，手指或腳趾會出現軟組織發炎情況。如有以上情況，便需多加留意和及早治療。」

勿忽視輕微病徵 延遲診治可致永久影響

部分患者初時關節可能只有輕微痛楚和腫脹，或以為只是小事，而忽略銀屑病關節炎的情況。如果能及早知曉和治療銀屑病關節炎，便可以大大改善病況。王德龍醫生強調：「若治療延誤，關節可能會開始變形，甚至脊椎出現融合情況，情況或無法逆轉，成永久缺損。」若關節痛超過六星期，尤其已出現皮膚問題，更應儘快向專科醫生求醫，諮詢是否患上銀屑病關節炎。

妥善管理病情 改善生活質素

銀屑病患者在生活上需要面對頗大的困難，首先在皮膚方面，皮膚受影響範圍很大，亦會有嚴重痕癢，或會令患者難以入睡；關節方面也會出現嚴重發炎，大大影響生活質素，如走路出現困難。此外，銀屑病患者容易有情緒和自我形象低落的情況，因為大眾對銀屑病缺乏認識，誤以為有傳染性，令不少患者外出時會擔心外界目光，甚至自行減少社交活動，不想與朋友見面。因此，若可以有效改善皮膚和關節情況，便能大大改善患者的生活質素。

生物製劑更有效抑壓發炎源頭

目前，除了傳統改善病情的抗風濕藥，近年生物製劑的發展也大大改善對銀屑病關節炎的控制。生物製劑能針對特定發炎因子，有效抑制發炎，多方面改善銀屑病關節炎的症狀，除了關節和皮膚外，王德龍醫生說，生物製劑能幫助患者控制中軸關節、外周關節指炎、接骨點炎等情況。王德龍醫生提醒，銀屑病關節炎治療中，有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。

個案：關節痛以為是痛風

一位中年男性本身有代謝綜合症，即中央肥胖、輕微糖尿病、高血壓、尿酸高等情況，關節痛維持了一段時間。然而一直誤以為是痛風和尿酸高所引致，後來發現身體各處出疹，始被斷定為銀屑病關節炎。患者一開始使用傳統抗風濕藥物，作用卻未如理想，後來使用了生物製劑，無論皮膚還是關節，都得到大大改善。以往因皮膚情況，避免外出和與朋友見面，社交活動受限制。使用生物製劑後，已完全恢復社交活動，大大改善了生活質素。

用藥、做運動、健康飲食 多管齊下管理病情

除了用藥，王德龍醫生強調患者在生活上也能作出各種調節。例如在運動方面，患者適合做不同強度的運動如伸展運動，若情況許可，關節痛改善後，患者能逐漸加強運動強度，一些阻力訓練也可以提升肌肉訓練。而飲食方面，王醫生建議針對代謝綜合症作出改變，如一些肥胖患者需注意體重控制，少吃高脂肪、高糖分或高鹽分食物，盡量保持健康飲食習慣和適量運動。