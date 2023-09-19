銀屑病關節炎纏身10年！生物製劑解除疼痛警報

李蒔青醫生說明，患者發炎的關節通常少於3個，也可能出現像類風濕性關節炎有多發性關節炎的情形，兩側或單側發生。

一位3旬Google工程師長年飽受銀屑病關節炎之苦，全身多處乾癢、脫屑、紅腫，脊柱也僵硬疼痛，使用多年消炎藥仍不易控制，而且還出現膝關節積水、脊椎黏連與駝背！林口及桃園長庚醫院風濕免疫科李蒔青醫生表示，銀屑病關節炎一旦延誤治療，關節變形恐不可逆，甚至提高心腦血管疾病風險。好在現今有多種生物製劑，可根據患者症狀選擇最合適的藥物，改善病症，免於疼痛之苦。

免疫系統攻擊自己 造成皮膚及關節病變

李蒔青醫生表示，銀屑病關節炎顧名思義，就是銀屑病合併發生關節炎，盛行率約為2%。由於免疫系統失常造成皮膚或關節反覆發炎，且會因為Koebner現象(指的是在非病兆部位因為搔抓或外傷導致出現銀屑病病灶)引發反覆破壞、發炎、修復，造成皮膚及關節病變。

銀屑病患者中有30%會出現銀屑病關節炎，但約1/4的患者是「先出現關節炎，隔幾年才出現皮膚銀屑病」，而且血清學檢查如風濕因子、發炎指標常顯示陰性，因此會增加診斷的困難度。

銀屑病好發位置常在頭皮、髮際、耳部、手肘、膝關節或脛骨前緣，症狀為發紅、點狀或圓盤脫屑等。另外手腳指甲也會出現變白、增厚、點狀凹陷、甲床分離、甚至脫屑的情形，常被誤為是黴菌感染的灰甲。差異在於銀屑病是「兩手兩腳多發」，灰甲則是「一手兩腳病」。