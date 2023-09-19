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健康
2023-09-19 13:30:25

銀屑病關節炎纏身10年！生物製劑解除疼痛警報

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李蒔青醫生說明，患者發炎的關節通常少於3個，也可能出現像類風濕性關節炎有多發性關節炎的情形，兩側或單側發生。

李蒔青醫生說明，患者發炎的關節通常少於3個，也可能出現像類風濕性關節炎有多發性關節炎的情形，兩側或單側發生。

一位3Google工程師長年飽受銀屑病關節炎之苦，全身多處乾癢、脫屑、紅腫，脊柱也僵硬疼痛，使用多年消炎藥仍不易控制，而且還出現膝關節積水、脊椎黏連與駝背！林口及桃園長庚醫院風濕免疫科李蒔青醫生表示，銀屑病關節炎一旦延誤治療，關節變形恐不可逆，甚至提高心腦血管疾病風險。好在現今有多種生物製劑，可根據患者症狀選擇最合適的藥物，改善病症，免於疼痛之苦。

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免疫系統攻擊自己 造成皮膚及關節病變

李蒔青醫生表示，銀屑病關節炎顧名思義，就是銀屑病合併發生關節炎，盛行率約為2%。由於免疫系統失常造成皮膚或關節反覆發炎，且會因為Koebner現象(指的是在非病兆部位因為搔抓或外傷導致出現銀屑病病灶)引發反覆破壞、發炎、修復，造成皮膚及關節病變。

銀屑病患者中有30%會出現銀屑病關節炎，但約1/4的患者是「先出現關節炎，隔幾年才出現皮膚銀屑病」，而且血清學檢查如風濕因子、發炎指標常顯示陰性，因此會增加診斷的困難度。

銀屑病好發位置常在頭皮、髮際、耳部、手肘、膝關節或脛骨前緣，症狀為發紅、點狀或圓盤脫屑等。另外手腳指甲也會出現變白、增厚、點狀凹陷、甲床分離、甚至脫屑的情形，常被誤為是黴菌感染的灰甲。差異在於銀屑病是「兩手兩腳多發」，灰甲則是「一手兩腳病」。

林口及桃園長庚醫院風濕免疫科李蒔青醫生

林口及桃園長庚醫院風濕免疫科李蒔青醫生

關節變形無法逆轉 心腦血管疾病風險攀升

李蒔青醫生說明，患者發炎的關節通常少於3個，也可能出現像類風濕性關節炎有多發性關節炎的情形，兩側或單側發生。另一種是發生在中軸骨骼如脊柱或薦腸骨關節，症狀類似僵直性脊椎炎，也可能與這兩大類的關節炎同時發生。另外還可能出現跟腱炎、髕骨韌帶發炎、香腸指等，可透過照X光、磁力共振(MRI)和超聲波來診斷。

銀屑病關節炎也常出現皮膚和關節外的症狀，例如虹膜炎、鞏膜炎或者發炎性腸道疾病。還會出現高血壓、高尿酸、高血脂、糖尿病，甚至是腦血管及心血管疾病。因此控制發炎的同時，也需留意共病的預防和治療。銀屑病關節炎除了造成諸多外觀與內在困擾，也可能衍生抑鬱症，建議盡早診斷和治療。

銀屑病關節炎也常出現皮膚和關節外的症狀，例如高血壓、高尿酸、高血脂、糖尿病，甚至是腦血管及心血管疾病。

及早治療避免共病惡化 生物製劑選擇多元

李蒔青醫生提醒，銀屑病好好治療，皮膚可以恢復健康。但是關節炎一旦延誤治療，關節變形就不能恢復，因此不能因為疼痛發炎的關節數少，或使用消炎止痛藥物甚至類固醇緩解了症狀就掉以輕心，以免影響生活甚至生命。現今的治療方式相當多元，可根據患者的臨床症狀及屬性選擇最合適的治療藥物。

  • 非類固醇抗發炎藥物(NSAID)：治療關節炎。
  • 免疫調節藥物：延緩疾病進程、減少關節因發炎造成的變形和破壞。
  • 照光治療/皮膚藥物：治療皮膚銀屑病症狀。
  • 口服小分子藥物：治療皮膚銀屑病和關節炎。
  • 生物製劑：以發炎因子為治療目標，如腫瘤壞死因子(TNF)，介白素17(IL-17)，或介白素12/23 (IL-12/23)等，每一種生物製劑因其治療機制不同而適合不同的疾病族群。

李蒔青醫生呼籲，若民眾發現皮膚症狀擦抗黴菌藥膏無效、疾病問題為多發性、且關節疼痛延續6周以上，就有可能是免疫系統出問題，應及早找專科醫生治療。即使生病也不要放棄希望，以正向的態度面對疾病，尋求專業醫療團隊的協助，並搭配清淡飲食，減少油鹽糖及刺激辛辣的食物，勿信偏方與不明補品，一定能夠找到幫助自己的方法，進而改變人生。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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