銀屑病難治部位 影響皮膚更影響情緒

銀屑病是自身免疫系統病，攻擊自己的皮膚造成發炎、皮膚細胞過度增生，影響外觀，並造成乾燥、痕癢和疼痛。而一些難以治療的部位，更進一步影響患者生活質素及情緒健康。 成因至今未明 皮膚科專科醫生胡惠福表示，本港每年有超過500宗新症，推算每300人便有一名患者，估計全港有逾2萬個患者。銀屑病的成因至今未明，但或與以下誘發因素有關： 情緒壓力；

皮膚損傷或外傷，可形成新的銀屑病斑塊；

上呼吸道感染如傷風感冒、新冠肺炎等；

某些血壓藥及治療關節炎的藥物；

季節變化，尤其冬天乾燥天氣；

遺傳，父母任何一方為患者，子女患病的風險會提高 10% 至 15% 。

銀屑病難治部位 頭皮、面部、手掌、腳底、指甲和生殖器，都是銀屑病的難治部位。曾有研究為了解這些部位的患病率和對患者生活質素的影響，收集4,016名患者的資料，並與不涉及這些部位患者作比較。結果發現頭皮是最常見發病位置，達43%，而有64.8%、42.4%和21.9%患者分別有一個或以上、兩個或以上，和三個或以上的難治區域。 當中頭皮、面部、指甲和生殖器的患病率，會隨病情嚴重程度上升。而患者於五水平五維健康量表的表現，亦可總結出有難治區域的銀梢病患者，疾病負擔和生活質素的影響會較大。另一研究亦發現有指甲銀屑病的患者，入院和請病假次數比沒有指甲銀屑病的患者為高。

頭皮、指甲易被誤會可傳染 其中兩個難治部位，頭皮銀屑病和指甲銀屑病對患者的生活質素影響最大。 頭皮銀屑病：銀屑病斑塊出現於額頭、頸、耳背，會感到痕癢、頭皮乾燥，甚至脫髮。除影響外觀之外，更有可能被誤會為有傳染病或皮膚病而導玫情緒低落。

指甲銀屑病：指甲增厚、表面出現不規則點蝕、指甲從甲床分離，亦會被誤以為患上灰甲具傳染性。

治療方法多 胡惠福指出，治療銀屑病有多種方法，如外用藥物、光療法、口服免疫抑制劑和生物製劑。 外用藥物：含有類固醇，一般用於治療輕至中度銀屑病，但效用或會因重複使用而下降，長期使用或使皮膚變薄。

光療法：大部分情況下可改善病情，惟治療較花時間，每星期要治療 2 至 3 次，長期使用或加速皮膚老化和增加皮膚癌風險，而對髮際、指甲等有遮擋的位置效果有限。

口服免疫抑制劑：抑制患者免疫系統，不能長期使用，否則可能帶來高血壓、高膽固醇、淋巴癌、肝腎受損等問題。