銀屑病｜兩個難治部位 影響皮膚更影響情緒

銀屑病是自身免疫系統病，攻擊自己的皮膚造成發炎、皮膚細胞過度增生，影響外觀，並造成乾燥、痕癢和疼痛。而一些難以治療的部位，更進一步影響患者生活質素及情緒健康。
成因至今未明
皮膚科專科醫生胡惠福表示，本港每年有超過500宗新症，推算每300人便有一名患者，估計全港有逾2萬個患者。銀屑病的成因至今未明，但或與以下誘發因素有關：
銀屑病難治部位
頭皮、面部、手掌、腳底、指甲和生殖器，都是銀屑病的難治部位。曾有研究為了解這些部位的患病率和對患者生活質素的影響，收集4,016名患者的資料，並與不涉及這些部位患者作比較。結果發現頭皮是最常見發病位置，達43%，而有64.8%、42.4%和21.9%患者分別有一個或以上、兩個或以上，和三個或以上的難治區域。
當中頭皮、面部、指甲和生殖器的患病率，會隨病情嚴重程度上升。而患者於五水平五維健康量表的表現，亦可總結出有難治區域的銀梢病患者，疾病負擔和生活質素的影響會較大。另一研究亦發現有指甲銀屑病的患者，入院和請病假次數比沒有指甲銀屑病的患者為高。
頭皮、指甲易被誤會可傳染
其中兩個難治部位，頭皮銀屑病和指甲銀屑病對患者的生活質素影響最大。
治療方法多
胡惠福指出，治療銀屑病有多種方法，如外用藥物、光療法、口服免疫抑制劑和生物製劑。
生物製劑針對發炎因子
至於生物製劑，作用是打破發炎機制的惡性循環，阻止炎症發生，紓緩病情。較早期有針對TNF-α，新一代藥物則針對更下游的發炎因子，如白細胞介素(IL)-12、23、17A等，更有效控制免疫系統，亦減少副作用。例如抗IL-23，有研究便發現可助九成患者維持PASI 90(九成好轉)的成效長達252周，接近5年；而維持PASI 100(皮膚完全好轉)252周的患者亦有54.2%。另有研究比較抗IL-23及抗IL-17藥物，發現注射48周後，使用抗IL-23的患者有84.5%達致PASI 90，比使用抗IL-17的患者(70%)為多。
胡惠福最後提醒，每個患者情況不同，用藥選擇不能一概而論，如有銀屑病關節炎的話，或須使用抗TNF-α藥物；又或生物製劑以外須配合外用藥膏，患者應與醫生商討治療方案。