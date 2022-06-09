銀屑病｜兩個難治部位 影響皮膚更影響情緒

銀屑病是自身免疫系統病，攻擊自己的皮膚造成發炎、皮膚細胞過度增生，影響外觀，並造成乾燥、痕癢和疼痛。而一些難以治療的部位，更進一步影響患者生活質素及情緒健康。 成因至今未明 皮膚科專科醫生胡惠福表示，本港每年有超過500宗新症，推算每300人便有一名患者，估計全港有逾2萬個患者。銀屑病的成因至今未明，但或與以下誘發因素有關：

銀屑病難治部位 頭皮、面部、手掌、腳底、指甲和生殖器，都是銀屑病的難治部位。曾有研究為了解這些部位的患病率和對患者生活質素的影響，收集4,016名患者的資料，並與不涉及這些部位患者作比較。結果發現頭皮是最常見發病位置，達43%，而有64.8%、42.4%和21.9%患者分別有一個或以上、兩個或以上，和三個或以上的難治區域。 當中頭皮、面部、指甲和生殖器的患病率，會隨病情嚴重程度上升。而患者於五水平五維健康量表的表現，亦可總結出有難治區域的銀梢病患者，疾病負擔和生活質素的影響會較大。另一研究亦發現有指甲銀屑病的患者，入院和請病假次數比沒有指甲銀屑病的患者為高。

頭皮、指甲易被誤會可傳染 其中兩個難治部位，頭皮銀屑病和指甲銀屑病對患者的生活質素影響最大。

治療方法多 胡惠福指出，治療銀屑病有多種方法，如外用藥物、光療法、口服免疫抑制劑和生物製劑。