十月，即將迎來世界銀屑病日，銀屑病患者因自身免疫系統失調，皮膚會出現斑塊狀紅疹，上面覆蓋著銀色鱗屑，會如雪花脫落，容易被旁人歧視，遭來異樣的目光。香港銀屑病友會藉此機會，創作銀屑病主題的漫畫作品，同皮膚科朱灼欣醫生一齊，呼籲大家將心比心，感同身受。

病友會與插畫家攜手合作

此次香港銀屑病友會同「Majeh 馬姐」合作，創作銀屑病主題的漫畫。「Majeh 馬姐」是本港備受歡迎的人氣插畫家，她們擅長通過插畫的形式講述生活趣事。當她們知道此次活動的主題時，即刻表示願意創作這個有意義的主題漫畫，希望通過她們的作品，能夠將銀屑病人的心聲傳遞給大家，為改善社會對銀屑病群體的認識作出自己的努力。

創作背後看患者真實生活

在創作初期，銀屑病友會成員及插畫師就作品的內核展開了深入討論，朱灼欣醫生亦分享了令她印象特別深刻的病人案例：該患者是老師，深受學生的喜愛，可無奈由於患上銀屑病，遭到了家長的誤解和介意，每每出席學校活動，學生渴望與老師一齊玩耍時，患者都無法如常人一般同學生親近相處，家長亦都擔心這種病會傳染給孩子。因為銀屑病的病徵是會體現在皮膚表面，對患者的外表造成直接的影響，遭受誤解、歧視疏遠是這個群體時常要面臨的處境。

漫畫以銀屑病為出發點，繪製了一個銀屑病人在學校遭遇的故事，「Majeh 馬姐」以插畫的形式，將銀屑病人身上的紅疹斑塊與彩繪結合，把銀屑病人的病況呈現給大眾，我們從彩繪斑斕背後，看到的是銀屑病患者皮膚表面症狀，許多人因此而產生有色眼鏡對待。漫畫將彩繪紋身暗喻皮膚的斑斕色塊，若是常人身上有一塊這樣的斑斕，又會如何面對呢？香港銀屑病友會主席Gary提出「勿歧視，齊共融」，希望未來社會能改變對銀屑病的錯誤認識，將心比心，以常人的心態對待銀屑病患者，讓他們的心理負擔不再如此沉重，能如常人一般，好好享受生活。

積極治療 調整心態

許多人都對銀屑病存在一種偏見，誤認為其具有傳染性，但朱醫生表示「銀屑病不是真菌感染，不是任何一種傳染病，大家常用牛皮癬去代表銀屑病，其實是會引起困擾和誤解的。如今治療手段根據患者的臨床情況，有外用藥、口服藥、生物製劑等方法可以去緩解病情。同時，焦慮、抑鬱等情緒都會影響病情，患者可積極調整心態，尋求有效治療方式，當發現有病徵，如指甲、皮膚出現異常時，應盡早求醫。」銀屑病並不可怕，別收埋自己，只有勇敢面對，才能儘早走出陰霾。

（以上資訊由香港銀屑病友會提供）