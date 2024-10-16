銀髮族皮膚保養 掌握關鍵4要點養出健康肌

一般人隨著年齡的增長，皮膚在時間、環境、生活壓力和情緒的影響下，會逐漸失去彈性而自然老化，尤其銀髮族經常感到全身皮膚發癢，紅斑及龜裂等問題，臺北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳指出，這是因為皮膚保水功能會隨著時間下降、防禦力減弱所造成。
皮膚在老化過程中會產生結構和功能變化
針對銀髮族常見的皮膚問題，潘企岳主任大致區分以下6大類：
- 老年性搔癢症：好發族群為皮膚乾燥、貧血、腎臟衰竭、洗腎患者、肝病和惡性腫瘤病患等。臨床上藥物過敏、食物過敏、各種皮膚炎、濕疹或其他感染性問題，也可能產生皮膚搔癢。
- 皮膚乾燥症：有一半以上的 65歲以上長者，會表現出皮膚乾燥的情形，這是皮膚在老化過程中結構和功能變化引起的。皮膚結構改變，保濕因子減少、保水能力下降，就會產生發紅、脫屑、龜裂、刺痛等症狀。
- 皮膚炎：皮膚若只是單純乾燥，大多是外觀上粗糙脫屑等狀態，加強保濕可以改善。但若是癢或痛就要注意可能是皮膚炎，如常見的缺脂性皮膚炎，好發於小腿前外側及背部。還有脂漏性皮膚炎好發於臉部及頭皮。至於鬱血性皮膚炎大多發生在小腿，因年齡增長靜脈回流功能變差而產生色素沉澱、癢痛等症狀。另外，還有發生在臥床及行動不便長者身上的尿布疹。
- 慢性單純性苔癬：屬於一種慢性濕疹，由於患部長期搔抓，皮膚增厚而產生紋路，摸起來有粗糙感。男性常見發生於陰囊、外陰部；女性則常發生在後頸部及四肢外側。
- 色素斑：常見的有曬斑和俗稱老人斑的脂漏性角化症，曬斑大多是平的，好發於臉部、四肢外側；老人斑大多是凸的，臉部及頭皮很常見。
- 黴菌感染：像是體癬、股癬、香港腳、灰甲等。
皮膚斑塊破皮無法愈合且變大 小心惡性病變
潘企岳主任說，比較需要注意的是，如果皮膚斑塊會破皮無法愈合且逐漸變大，就要注意可能是惡性病變，較常發生的是皮膚基底細胞癌。像老年性紫斑，好發於手臂外側，主要是因為皮膚老化血管破裂所形成的，若是經常曬太陽或長期吃抗凝血劑的患者，更容易發生。
另外，門診上常遇到的皮膚問題，還有老年性臀部皮膚病，患者主要是臀裂兩側、臀部大腿交界處，皮膚黑黑粗粗的，有的摸起還會感覺是一條一條的像洗衣板，成因是長時間坐在太硬的椅子，過度摩擦皮膚增厚所引起。
還有一些其他的常見問題，例如息肉、皮脂腺增生、粟粒腫等，這些是屬於良性的皮膚問題。
健康肌養成必勝4招：營養、清潔、保濕保水、防曬
至於銀髮族平常要如何養護皮膚保持健康?潘企岳主任提供4項關鍵照護要點如下：
- 「營養均衡」：飲食中除了水分攝取要充足，可多補充維他命C、綜合維他命等。
- 「適度清潔」：避免用過熱的水洗澡，高溫易破壞皮膚保護層。
- 「保濕保水」：勤於保濕，慎選乳液保養品減少皮膚刺激。
- 「防曬」：做好防曬措施，避免長時間日曬。
最後，潘企岳主任提醒銀髮族，皮膚出現任何問題不要驚慌，也不要自行買藥膏塗抹，一定要先尋求專業的醫療諮詢，根據醫生的診斷進行照護是最適切且保護皮膚的最佳方式。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】