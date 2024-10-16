銀髮族皮膚保養 掌握關鍵4要點養出健康肌

皮膚乾燥症：有一半以上的 65 歲以上長者，會表現出皮膚乾燥的情形，這是皮膚在老化過程中結構和功能變化引起的。皮膚結構改變，保濕因子減少、保水能力下降，就會產生發紅、脫屑、龜裂、刺痛等症狀。

皮膚乾燥症：有一半以上的 65 歲以上長者，會表現出皮膚乾燥的情形，這是皮膚在老化過程中結構和功能變化引起的。皮膚結構改變，保濕因子減少、保水能力下降，就會產生發紅、脫屑、龜裂、刺痛等症狀。

皮膚乾燥症：有一半以上的 65 歲以上長者，會表現出皮膚乾燥的情形，這是皮膚在老化過程中結構和功能變化引起的。皮膚結構改變，保濕因子減少、保水能力下降，就會產生發紅、脫屑、龜裂、刺痛等症狀。

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