鋼管舞運動展現力與美 留意兩部位最易受傷！

現代人健康意識抬頭，喜歡從事各種運動，而鋼管舞也是許多人喜歡的運動、興趣之一，結合力與美的鋼管舞更需要足夠的肌力、柔軟度，若未注意一不小心可能會造成運動傷害。台灣運動醫學學會副秘書長暨復健科診所院長林杏青醫生、復健科診所物理治療師張晏甄就指出，鋼管舞最常見2部位運動傷害。

鋼管舞運動傷害 常見於肩關節、膕繩肌

鋼管舞需有足夠的肌力支撐以保持核心穩定，在動作執行上也有柔軟度、技術等要求，是相當全面的運動，因此也和所有的運動一樣都有相應的運動傷害。張晏甄物理治療師表示，肩關節、膕繩肌相關的傷害是最常見的2部位。

以鋼管舞典型動作為例，林杏青醫生指出，當手握管轉體同時翻手抓握(TWISTED GRIP)時，肩關節在承重時快速內旋，因此肩膀關節可能會瞬間超出關節與肌鍵能承受的活動範圍，或是由關節向前過度擠壓或向外旋轉，導致肩袖肌群傷害、二頭肌撕裂傷、肩唇瓣傷害、肩峰下滑囊炎及肩夾擠等。

至於膕繩肌等髖部傷害，張晏甄物理治療師表示，最常見的原因則來自各種劈腿動作，髖部各種肌腱傷害、髖夾擠、髖唇瓣撕裂傷也都可能因此造成，而其他運動傷害如手腕及背部扭傷也常出現。