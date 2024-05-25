錯當三叉神經痛為牙痛！神經科助診斷 顯微血管減壓手術徹底解除疼痛

54歲林先生五年來三叉神經痛，需仰賴藥物治療，而近半年因面部右側與牙齦區域的間歇性疼痛加劇，還出現電擊般的麻木感，讓他無法自行飲食、刷牙，甚至連正常說話都感到劇烈疼痛。經台北慈濟醫院神經外科門診徐賢達主任透過磁力共振檢查，發現其小腦內的脊椎動脈嚴重壓迫三叉神經。執行「顯微血管減壓手術」後，林先生恢復狀況良好，生活質素獲得顯著改善。

徐賢達主任說明，三叉神經痛主要好發於40歲以上的中年族群，原因包括年齡增長所造成的血管硬化壓迫、腫瘤增生或病毒感染。通常只會出現在單側，因輕觸、冷風吹拂、臉部運動都會使臉頰或上下顎出現如針刺、刀割般等突然地劇痛。由於人類口腔的感覺也是由三叉神經來傳導，所以常常會被誤認為是牙痛，而被誤拔牙齒。

徐賢達主任說明，三叉神經痛主要好發於40歲以上的中年族群，原因包括年齡增長所造成的血管硬化壓迫、腫瘤增生或病毒感染。

顯微血管減壓手術幾乎「零」復發 適用藥物治療不彰病人

三叉神經痛並不會造成其他併發症，在臨床治療上一般以藥物為首選，透過抗癲癇藥物阻斷神經傳導，並藉此降低疼痛感，適用於患有多重共病或醫師評估不適合開刀的族群。但若是藥物治療效果不彰，就需考慮外科手術介入。過去通常會採用神經阻斷燒灼手術，結合電腦斷層定位，將一根細針通過顱底放到三叉神經中，再予以60至80度的熱能麻痺三叉神經中的感覺神經，但可能會造成臉部大面積麻木和咀嚼肌力減弱，而且在1至2年內神經新生後就可能復發。

顯微血管減壓手術不需切斷神經、且復發率趨近於零，醫生在高倍率顯微鏡與聽神經監測的輔助下，從後顱窩進入、撥開脊椎動脈，避開脆弱的聽神經，在動脈與三叉神經之間置入抗黏連的人工墊片，減少血管對神經的壓迫。