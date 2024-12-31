鍵盤手 滑鼠手 1分鐘自我檢測

很多上班族每天都會花7至10小時對著電腦屏幕，日復一日長時間使用滑鼠和鍵盤，不知不覺中積累了不少手部勞損，容易引發各種痛症。骨科專科醫生張文康提醒，這些痛症不僅限於手腕，還可能影響到手指、手肘，甚至肩膊。

慢性勞損疾病

除了滑鼠和鍵盤，許多人還會經常用手機，無形中加重了手部的負擔。張文康表示，過度使用手部容易引發「鍵盤手」和「滑鼠手」等常見辦公室疾病。「鍵盤手醫學上稱為狹窄性腱鞘炎，屬慢性勞損疾病，是由於長時間重複使用鍵盤，導致手部腱鞘發炎，進而引發疼痛、痠脹和乏力感。」

滑鼠手也叫腕管綜合症，通常是長時間使用滑鼠或鍵盤，手腕的正中神經受到壓迫，導致手掌部分麻木、灼痛或無力，晚上症狀加劇。這些症狀多發生在拇指至無名指一半的位置，嚴重的話，還可能影響拇指的功能。