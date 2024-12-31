鍵盤手 滑鼠手 1分鐘自我檢測

很多上班族每天都會花7至10小時對著電腦屏幕，日復一日長時間使用滑鼠和鍵盤，不知不覺中積累了不少手部勞損，容易引發各種痛症。骨科專科醫生張文康提醒，這些痛症不僅限於手腕，還可能影響到手指、手肘，甚至肩膊。
慢性勞損疾病
除了滑鼠和鍵盤，許多人還會經常用手機，無形中加重了手部的負擔。張文康表示，過度使用手部容易引發「鍵盤手」和「滑鼠手」等常見辦公室疾病。「鍵盤手醫學上稱為狹窄性腱鞘炎，屬慢性勞損疾病，是由於長時間重複使用鍵盤，導致手部腱鞘發炎，進而引發疼痛、痠脹和乏力感。」
滑鼠手也叫腕管綜合症，通常是長時間使用滑鼠或鍵盤，手腕的正中神經受到壓迫，導致手掌部分麻木、灼痛或無力，晚上症狀加劇。這些症狀多發生在拇指至無名指一半的位置，嚴重的話，還可能影響拇指的功能。
自我檢測方法
鍵盤手：用四指包覆住大拇指做握拳姿勢，將拳頭往尾指的方向下壓，檢查是否有疼痛感。
滑鼠手：雙手在胸前以手背相對，將手腕彎曲至90度，維持30到60秒，看看是否會引發手掌「三隻半」的麻木或灼痛感。
5招紓緩手痛
每天花幾分鐘，做以下5個簡單的手部動作，可減輕手部的勞損，並預防日後的痛症。張文康提醒，上班族應避免長時間重複同一動作，定期交替使用不同的手部動作，日常亦要養成做手部伸展和放鬆的習慣，給筋腱和肌肉充足的休息，才能有效減少手部痛症的發生。
動作一：將手掌向下推，再向上推，折合拇指再打開，反覆進行。
動作二：抓握按摩球或類似大小的圓球，幫助鍛煉手指和手掌肌肉。
動作三：用橡筋套住手指，緩慢開合，有助舒展手指肌腱。
動作四：盡量彎曲手指關節，尤其是拇指和尾指，互相觸碰再分開，重複10次。
動作五：將手掌盡量向上伸展，再向下屈曲，來回動作5到6次，以放鬆手腕。