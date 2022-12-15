鍾意運動唔好錯過！特別浸浴方法肌肉彈性更好 物理治療師：運動員都係咁做

擔任過許多奧運選手專責物理治療師的張正琪表示，「冷熱交替」是許多職業運動員平時會用的保養方法，而且它的執行原理在心肺功能訓練上也是相當重要的，對於心血管系統、肌肉骨骼系統都是很好的保養方式。

擔任過許多奧運選手專責物理治療師的張正琪表示，「冷熱交替」是許多職業運動員平時會用的保養方法，而且它的執行原理在心肺功能訓練上也是相當重要的，對於心血管系統、肌肉骨骼系統都是很好的保養方式，運動員或是喜歡運動的民眾都可以嘗試。

許多民眾喜歡運動，平時還會參與馬拉松、長跑活動等運動賽事，這時肌肉、骨骼保養就相當重要，而像最近天氣寒冷許多人都會去浸溫泉、浸浴，喜歡運動的民眾，浸浴時可以試試「冷熱交替」的浸法。

民眾平時運動暖身、收操動作也是不可少的，但許多人常常會忽略收操的步驟。

運動肌肉保養很重要 基本熱身、收操步驟不可少

職業運動員需要透過訓練來增強自己的肌力與肌耐力，讓自己變得更強壯才能有好的運動表現，因此很難避免肌肉的過度使用(overuse)或過度負荷(overload)。

這時如何避免過度使用、過度負荷對身體造成傷害，保養的方式就非常重要，物理治療師張正琪表示，像是基本的暖身、收操，平時運動前、後都是一定要做的，而且在保養上相當的重要。

物理治療師張正琪表示，如果運動1小時，熱身就需要半個小時以上，收操則需要2個小時以上，收操時間比較久，是因為在收操時，不論是心跳、肌肉溫度都需要時間讓它慢慢地下降，而且在運動過程中肌肉長度會縮短，需要透過一些收操動作、滾筒按摩，或是一些筋膜伸展把肌肉慢慢拉回於原本的長度。

不僅是運動員，民眾平時運動暖身、收操動作也是不可少的，但許多人常常會忽略收操的步驟，物理治療師張正琪提醒，收操不論是自己執行或是透過物理治療師、運動防護員的幫忙，都是必須要做的基本保養方法。