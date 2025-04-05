鎮痛貼抽查大檢閱 附加小編實測｜小心魔鬼成分！多用隨時皮膚紅腫灼熱或致毒性反應

都市人生活忙碌，遇著周身肌肉疼痛就如家常便飯。市面上有林林總總的外用鎮痛貼，無疑是解決這些小病痛的快捷方法。大家隨手輕易買到，但又有沒有了解過大多常見鎮痛貼，其實都有魔鬼成分，連香港權威機構都提醒要注意！本文為大家搜羅幾款鎮痛貼，並解構當中成分，更附有小編試用實測，親身試用各款效果。看完即可掌握揀選鎮痛貼的指標！
常見鎮痛貼成分 潛在不良反應
許多市面上常見的鎮痛貼都含有「水楊酸」和「樟腦」。根據香港權威機構資料顯示，這兩種成分雖然有效緩解疼痛，但對於敏感體質、蠶豆症（G6PD）人士及孕婦，都屬高風險。即使身體本身沒有特別狀況，如果過量或長期大面積使用，或會引致食慾減退、嘔吐及其他嚴重副作用，絕對需要避免！
- 水楊酸（Salicylic acid）：容易引致皮膚紅腫、灼痛、痕癢、皮疹等不良反應，甚至有機會引致水楊酸中毒，出現耳鳴、噁心、腹痛等徵狀。
- 樟腦（Camphor）：容易引起皮膚灼熱感，甚至可引起頭暈、噁心、嘔吐等症狀。
市面大抽查 5款鎮痛貼成分表一覽
小編隨即搜羅了市面上5款不同品牌的鎮痛貼，解構一下到底「水楊酸」及「樟腦」的出現率有幾高？以下一表清晰可見，鎮痛貼品牌A–E，當中4款（A–D品牌）均含有「水楊酸」及「樟腦」，只有品牌E是純天然草本成分。
小編實測 親身試用 效能舒適度大比拼
除了成分，效能發揮及真實使用感覺都十分重要，因此小編亦親身試用以上5款鎮痛貼。今次測試設定為6小時，將鎮痛貼使用於後頸位置，期間小編如常工作活動，以「效能持久度」和「黏貼舒適度」兩點進行對比評價。
綜合「產品成分表對比」及「小編親身實測」兩輪分析檢測，品牌E與其他藥性鎮痛貼相比，是其中整體評分最高。
結果公開 品牌E【金門強效一條根】最安全又有效
【金門強效一條根】鎮痛貼系列，選用獨有天然草本配方，精選台灣著名「一條根」精華萃取以及多種草本精油。根據中西方多份科研報告，一條根具有抗炎*、紓痛*、祛濕^等天然功效，比起「水楊酸」和「樟腦」等更安全，而且無副作用，適合長期使用。
市場唯一†《香港醫護學會》認可 醫護用家實測
此外，【金門強效一條根】亦是市場唯一†榮獲《香港醫護學會》認可，經過醫護用家實測之一條根鎮痛貼品牌，兩款鎮痛貼，提供一涼一溫選擇，用家認同有效擊退多種新傷舊患不適：
☑ 97%有效從根源擊退各種肌肉筋骨痛#
☑ 96%減少肌肉酸痛#
☑ 94%改善肌肉繃緊及無力#
☑ 93%紓緩肌肉疲勞及勞損#
☑ 92%減輕肌肉腫脹及沉重#
功效快速見效 真正長效有感
【金門強效一條根】鎮痛貼系列，有效極速紓緩痛楚，有效成分同時能持久滲透發揮，比其他品牌更快、更長效：
☑ 5分鐘有效促進血液循環#
☑ 30分鐘內快速減痛#
☑ 8小時長效滲透鐮鎮痛#
【金門強效一條根精油貼布】涼感鎮靜
- 冰涼感能降溫消炎、減緩疼痛感
- 即時紓緩突發肌肉痛，如拉傷、扭傷、瞓捩頸（落枕）
- 鎮靜患處、消除腫脹，可用於運動後鎮靜
【金門強效一條根精油貼布】溫感紓緩
- 溫熱感有助行氣活血，散寒去瘀
- 紓緩日常疲勞、酸痛、繃緊、姿勢不良引致疲勞不適
- 有助運動前助肌肉熱身，減低受傷
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*Journal of Ethnopharmacology Volume 113, Issue 1 (15 Aug 2007, Pages 142-148)
^金門一條根對細胞激素及清除凋亡細胞之效果.中山醫學大學生化微生物免疫研究所學位論文. 2009 Jan 1;2009:1-51.
†指香港市面上以一條根為主要成分之鎮痛貼品牌
#根據香港醫護學會於2024年10至11月的問卷調查報告
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