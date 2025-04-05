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健康
2025-04-05 12:00:00

鎮痛貼抽查大檢閱 附加小編實測｜小心魔鬼成分！多用隨時皮膚紅腫灼熱或致毒性反應

資料由客戶提供

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鎮痛貼抽查大檢閱 附加小編實測｜小心魔鬼成分！多用隨時皮膚紅腫灼熱或致毒性反應

鎮痛貼抽查大檢閱 附加小編實測｜小心魔鬼成分！多用隨時皮膚紅腫灼熱或致毒性反應

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都市人生活忙碌，遇著周身肌肉疼痛就如家常便飯。市面上有林林總總的外用鎮痛貼，無疑是解決這些小病痛的快捷方法。大家隨手輕易買到，但又有沒有了解過大多常見鎮痛貼，其實都有魔鬼成分，連香港權威機構都提醒要注意！本文為大家搜羅幾款鎮痛貼，並解構當中成分，更附有小編試用實測親身試用各款效果。看完即可掌握揀選痛貼的指標！ 

 

常見痛貼成分 潛在不良反應

許多市面上常見的痛貼都含有「水楊酸」和「樟腦」。根據香港權威機構資料顯示，這兩種成分雖然有效緩解疼痛，但對於敏感體質、蠶豆症（G6PD）人士及孕婦，都屬高風險。即使身體本身沒有特別狀況，如果過量或長期大面積使用，或會引致食慾減退、嘔吐及其他嚴重副作用，絕對需要避免！

  • 水楊酸（Salicylic acid）：容易引致皮膚紅腫、灼痛、痕癢、皮疹等不良反應，甚至有機會引致水楊酸中毒，出現耳鳴、噁心、腹痛等徵狀。
  • 樟腦（Camphor）：容易引起皮膚灼熱感，甚至可引起頭暈、噁心、嘔吐等症狀。
過量／長期使用後「水楊酸」及「樟腦」的不良反應

過量／長期使用後「水楊酸」及「樟腦」的不良反應

市面大抽查 5款痛貼成分表一覽

小編隨即搜羅了市面上5款不同品牌的痛貼，解構一下到底「水楊酸」及「樟腦」的出現率有幾高？以下一表清晰可見，痛貼品牌A–E，當中4款（A–D品牌）均含有「水楊酸」及「樟腦」，只有品牌E是純天然草本成分。

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坊間5大品牌鎮痛貼成分表比較

坊間5大品牌鎮痛貼成分表比較

小編實測 親身試用 效能舒適度大比拼

除了成分，效能發揮及真實使用感覺都十分重要，因此小編亦親身試用以上5款鎮痛貼。今次測試設定為6小時，將鎮痛貼使用於後頸位置，期間小編如常工作活動，以「效能持久度」和「黏貼舒適度」兩點進行對比評價。

鎮痛貼實測比較

鎮痛貼實測比較

綜合「產品成分表對比」及「小編親身實測」兩輪分析檢測，品牌E與其他藥性鎮痛貼相比，是其中整體評分最高。

 

結果公開 品牌E【金門強效一條根】最安全又有效

【金門強效一條根】鎮痛貼系列，選用獨有天然草本配方，精選台灣著名「一條根」精華萃取以及多種草本精油。根據中西方多份科研報告，一條根具有抗炎*、紓痛*、祛濕^等天然功效，比起「水楊酸」和「樟腦」等更安全，而且無副作用，適合長期使用。

獲中西多份研究實證，金門強效一條根具備抗炎、鎮痛、祛濕功效。

獲中西多份研究實證，金門強效一條根具備抗炎、鎮痛、祛濕功效。

市場唯一《香港醫護學會》認可 醫護用家實測

此外，【金門強效一條根】亦是市場唯一獲《香港醫護學會》認可，經過醫護用家實測之一條根鎮痛貼品牌，兩款鎮痛貼，提供一涼一溫選擇，用家認同有效擊退多種新傷舊患不適：

☑ 97%有效從根源擊退各種肌肉筋骨痛#

☑ 96%減少肌肉酸痛#

☑ 94%改善肌肉繃緊及無力#

☑ 93%紓緩肌肉疲勞及勞損#

☑ 92%減輕肌肉腫脹及沉重#

金門強效一條根獲市場唯一香港醫護認可，同時更獲97%認同能擊退肌肉筋骨痛。

金門強效一條根獲市場唯一香港醫護認可，同時更獲97%認同能擊退肌肉筋骨痛。

功效快速見效 真正長效有感

【金門強效一條根】鎮痛貼系列，有效極速紓緩痛楚，有效成分同時能持久滲透發揮，比其他品牌更快、更長效：

☑ 5分鐘有效促進血液循環#

☑ 30分鐘內快速減痛#

☑ 8小時長效滲透鐮鎮痛#

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經醫護真人實證，金門強效一條根5分鐘便能促進血液循環，30分鐘減痛，8小時長效滲透鎮痛。

經醫護真人實證，金門強效一條根5分鐘便能促進血液循環，30分鐘減痛，8小時長效滲透鎮痛。

【金門強效一條根精油貼布】涼感鎮靜

  • 冰涼感能降溫消炎、減緩疼痛感
  • 即時紓緩突發肌肉痛，如拉傷、扭傷、瞓捩頸（落枕）
  • 鎮靜患處、消除腫脹，可用於運動後鎮靜

 

【金門強效一條根精油貼布】溫感紓緩

  • 溫熱感有助行氣活血，散寒去瘀
  • 紓緩日常疲勞、酸痛、繃緊、姿勢不良引致疲勞不適
  • 有助運動前助肌肉熱身，減低受傷

 

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只要於2025年4月11日（星期五）到萬寧門市或網店，購買【金門強效一條根精油貼布】系列產品，即可享萬寧出位價：

優惠：$110 買一送一，平均低至$55/件**（標準價：$119.9/件）

日期︰4月11日（星期五），只限一天！

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*Journal of Ethnopharmacology Volume 113, Issue 1 (15 Aug 2007, Pages 142-148)

^金門一條根對細胞激素及清除凋亡細胞之效果.中山醫學大學生化微生物免疫研究所學位論文. 2009 Jan 1;2009:1-51.

指香港市面上以一條根為主要成分之鎮痛貼品牌

#根據香港醫護學會於2024年10至11月的問卷調查報告

**優惠期只限2025年4月11日。適用於萬寧門市或官網。每發票計，共買2件，其中價錢較低1件免費，不包括試用裝及換購價產品。數量有限，售／送完即止。每位顧客最多可購買24件出位價產品。最終價格由零售商決定。如有任何爭議，萬寧保留最終決定權。

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