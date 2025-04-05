鎮痛貼抽查大檢閱 附加小編實測｜小心魔鬼成分！多用隨時皮膚紅腫灼熱或致毒性反應

都市人生活忙碌，遇著周身肌肉疼痛就如家常便飯。市面上有林林總總的外用鎮痛貼，無疑是解決這些小病痛的快捷方法。大家隨手輕易買到，但又有沒有了解過大多常見鎮痛貼，其實都有魔鬼成分，連香港權威機構都提醒要注意！本文為大家搜羅幾款鎮痛貼，並解構當中成分，更附有小編試用實測，親身試用各款效果。看完即可掌握揀選鎮痛貼的指標！

常見鎮痛貼成分 潛在不良反應

許多市面上常見的鎮痛貼都含有「水楊酸」和「樟腦」。根據香港權威機構資料顯示，這兩種成分雖然有效緩解疼痛，但對於敏感體質、蠶豆症（G6PD）人士及孕婦，都屬高風險。即使身體本身沒有特別狀況，如果過量或長期大面積使用，或會引致食慾減退、嘔吐及其他嚴重副作用，絕對需要避免！