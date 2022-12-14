長假外遊 做足準備防染疫

病人醫護權益協進會召集人龐朝輝醫生表示，早前作出的問卷調查發現，有27%受訪者自己或親友在疫情期間曾於外地染疫，當中近半於英國、14%於日本受感染，因而影響行程(42%)、未能如期回港(17%)，或需於當地求診或入院(9%)。而打算外遊的受訪者，66%人表示於外國不會戴口罩，23%人預計自己會受感染。

聖誕新年將至，不少港人已計劃外遊，然而日本和韓國兩個旅遊熱門地，11月底單周新冠病毒感染確診數字卻高踞全球第一和第三位。病人醫護權益協進會呼籲即將外遊人士應做好準備，預防感染，並了解當地檢疫安排。

容易重複感染

不少人認為感染Omicron症狀輕微，無懼中招。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷指，高危人士不應抱此想法，因為有更高風險引致重症，而且本身有三高人士，若有長新冠的話，可增加63%心血管疾病風險。另外，Omicron BA.4和BA.5除有更強免疫逃逸能力，加上不斷出現亞型變種如BF.7、BQ.1、XBB等，容易出現重複感染。

接種疫苗加強保護

至於外遊的準備，兒科專科醫生張傑認為，出發前家長及子女均應接種新冠疫苗，家長可考慮二價疫苗作為加強劑，有助保護同行兒童；準備足夠的防疫物品，長期病患亦應帶備醫療紀錄。了解當地疫情及檢疫安排，並購買適當的外遊保險，為自己作多一重保障。當地即使沒規定要戴口罩，但在人多擠逼、空氣不流通地方亦應戴上；若出現病徵，當然要立即求診。