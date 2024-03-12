長假或再爆感染 打針防新冠重症

月底將迎來復活節假，外遊及聚會都有利病毒傳播，造成交叉感染，而熱門旅行地點如日韓台等地，新冠疫情仍肆虐。港怡醫院兒科專科醫生沈澤安指，不少健康成年人對感染不以為意，但他們在感染後有機會將病毒傳給其他家庭成員，兒童或長者一旦感染，出現併發症及死亡的風險都較高，提醒大家應盡早接種新一代XBB新冠疫苗，以預防感染。
長者幼兒重症機會高
年輕健康的人士在感染新冠肺炎後，症狀相對較輕微，但病毒有機會因此在家中傳播，家中的長者或幼兒一旦感染，他們出現重症的機會也較高。沈澤安指，幼童感染後可誘發嚴重併發症，約2至6%屬危重個案，需入院接受治療，也有機會出現多系統炎症綜合症(MIS-C)，有八成患者需入住深切治療部，或有致死風險。另有7%兒童出現與神經系統相關併發症，包括發熱性痙攣、癲癇、腦病變或腦炎等。
曾有研究指出，兒童若感染新冠病毒，其病毒載量及帶活性病毒的比例均較成人高，易成新冠病毒的「隱形傳播者」，並將病毒傳播給身邊的同學、朋友、家人，帶到家庭與社區，進一步增加爆發風險。一旦長者受感染，除出現嚴重症狀外，也可能誘發併發症，甚至需要入院接受治療。
後遺症隨感染次數遞增
不少市民認為感染病毒一次就可獲得抗體，等於打了一針。惟沈澤安強調，「中咗招並不等於打了一針，有研究指出，新冠病毒的後遺症會遞增，感染的次數愈多，入院及出現後遺症的風險也愈高。以入院為例，若患者感染一次新冠病毒，其入院的風險為未曾感染人士的1.4倍，如患者受感染兩次，風險為4.5倍；一旦患者不幸受感染三次或以上，其入院風險為7.7倍。」
港怡醫院家庭醫學中心總監、家庭醫學顧問醫生何敬業亦提醒，切勿以為新冠病毒「好濕碎」，他引述一項本地研究指，有55%的康復者表示至少有一種長新冠症狀，而且持續6至12個月。「現時有逾200種症狀被納入長新冠症狀，影響的器官包括心臟、肺、腸胃、肝、腎等，並可併發心腦血管疾病、二型糖尿病等」。另外有本地研究追蹤康復者兩年，發現感染新冠病毒會增加患者出現心臟衰竭、心房顫動、冠心病等風險。
目前已有多項研究指出疫苗的效能與重要性，包括有效減低病毒量、入院、無症狀感染、死亡風險及減低長新冠的困擾等，而接種疫苗劑量達3劑或以上，疫苗對長新冠的保護力可達73%。有研究更指出，家庭中接種疫苗人數愈多，感染及出現嚴重新冠的風險就愈低。
XBB疫苗
目前最新的新冠疫苗為XBB疫苗，能對抗目前最流行的JN.1病毒株的中和抗體，其副作用與過去的新冠疫苗相若，甚至更低，其針對JN.1及其他譜系變異病毒株引發感染症狀的保護效力，較沒有接種新一代XBB疫苗的人士高54%。