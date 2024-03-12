長假或再爆感染 打針防新冠重症

月底將迎來復活節假，外遊及聚會都有利病毒傳播，造成交叉感染，而熱門旅行地點如日韓台等地，新冠疫情仍肆虐。港怡醫院兒科專科醫生沈澤安指，不少健康成年人對感染不以為意，但他們在感染後有機會將病毒傳給其他家庭成員，兒童或長者一旦感染，出現併發症及死亡的風險都較高，提醒大家應盡早接種新一代XBB新冠疫苗，以預防感染。



長者幼兒重症機會高

年輕健康的人士在感染新冠肺炎後，症狀相對較輕微，但病毒有機會因此在家中傳播，家中的長者或幼兒一旦感染，他們出現重症的機會也較高。沈澤安指，幼童感染後可誘發嚴重併發症，約2至6%屬危重個案，需入院接受治療，也有機會出現多系統炎症綜合症(MIS-C)，有八成患者需入住深切治療部，或有致死風險。另有7%兒童出現與神經系統相關併發症，包括發熱性痙攣、癲癇、腦病變或腦炎等。

曾有研究指出，兒童若感染新冠病毒，其病毒載量及帶活性病毒的比例均較成人高，易成新冠病毒的「隱形傳播者」，並將病毒傳播給身邊的同學、朋友、家人，帶到家庭與社區，進一步增加爆發風險。一旦長者受感染，除出現嚴重症狀外，也可能誘發併發症，甚至需要入院接受治療。