長命120歲有難度 研究揭近30年人們預期壽命增長速度放緩

隨著衛生水平提升及醫學進步，人類的預期壽命亦愈來愈長，但最新研究顯示，人們的預壽命在20世紀幾乎翻了一翻之後，近30年的增長率大為放緩，自1990 年以來全球最長壽族群的預期壽命只平均延長6年半，增長速度遠低於科學家預期。

85歲人類極限

在1990年，科學家在《Science》提出85歲可能人類壽命的極限，到34年後的今日，這份由伊利諾大學芝加哥分校進行並在《 Nature Aging》公布的報告支持有關說法。該報告考察了8個最長壽國家和地區的數據，包括香港及美國等，結果顯示於19至20世紀，受惠於營養改善及醫療科技進步，人們的預期壽命幾乎增加了一倍。

負責研究的學者表示，在過去30年，預期壽命的增速明顯放緩，這段時間內只增加了6年多，反映透過對抗疾病所帶來的預期壽命已經實現，亦代表壽命快速增長期已然結束，意味額外增加的壽命未必是健康壽命，而是因為醫藥進步令人帶病生存。