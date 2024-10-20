長命120歲有難度 研究揭近30年人們預期壽命增長速度放緩

隨著衛生水平提升及醫學進步，人類的預期壽命亦愈來愈長，但最新研究顯示，人們的預壽命在20世紀幾乎翻了一翻之後，近30年的增長率大為放緩，自1990 年以來全球最長壽族群的預期壽命只平均延長6年半，增長速度遠低於科學家預期。
85歲人類極限
在1990年，科學家在《Science》提出85歲可能人類壽命的極限，到34年後的今日，這份由伊利諾大學芝加哥分校進行並在《 Nature Aging》公布的報告支持有關說法。該報告考察了8個最長壽國家和地區的數據，包括香港及美國等，結果顯示於19至20世紀，受惠於營養改善及醫療科技進步，人們的預期壽命幾乎增加了一倍。
負責研究的學者表示，在過去30年，預期壽命的增速明顯放緩，這段時間內只增加了6年多，反映透過對抗疾病所帶來的預期壽命已經實現，亦代表壽命快速增長期已然結束，意味額外增加的壽命未必是健康壽命，而是因為醫藥進步令人帶病生存。
重點應放於減緩老化
他們更指出，儘管醫學正在迅速發展，但現代醫學對延長壽命的作用卻愈來愈小，即使有更多人在本世紀可以活到100歲甚至更久，惟仍然屬於少數，並不會顯著提高整體平均壽命。他們認為，縱使醫學進步未必可以大幅延長人們的壽命，但就可以改善長者的生活質素，因此建議各界老人科學投入更多資源，重點應放在減緩老化及延長健康壽命。