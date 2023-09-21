長壽秘訣｜年長婦維持平穩體重 可延年益壽

誰不想長壽？秦始皇就派人想找到不死藥，結果當然是失望而回。隨著醫療科技進步及衛生水平上升，現代人的壽命已比古人長很多，百歲人瑞也時有所見。有研究發現，年長女性只要保持體重穩定，便可以大大增加活至90至100歲的機會。

分析5.4萬名婦女體重變化

該項由美國加州大學聖地牙哥分校進行的研究，分析了逾5.4萬名年過60的女性，藉以了解短期及長期體重變化與壽命之間的關係。她們分為3組，包括在跟進期間體重加減少於5%的穩定組、體重減少多於5%的減重組，以及體重增加多於5%的增重組。

