長壽秘訣｜年長婦維持平穩體重 可延年益壽

誰不想長壽？秦始皇就派人想找到不死藥，結果當然是失望而回。隨著醫療科技進步及衛生水平上升，現代人的壽命已比古人長很多，百歲人瑞也時有所見。有研究發現，年長女性只要保持體重穩定，便可以大大增加活至90至100歲的機會。
分析5.4萬名婦女體重變化
該項由美國加州大學聖地牙哥分校進行的研究，分析了逾5.4萬名年過60的女性，藉以了解短期及長期體重變化與壽命之間的關係。她們分為3組，包括在跟進期間體重加減少於5%的穩定組、體重減少多於5%的減重組，以及體重增加多於5%的增重組。
體重穩定過半活過90歲
結果發現，如果年長婦女能保持穩定體重，活到90歲或以上的機會高達56.3%，但若出現非有意的減磅，如患病或壓力等原因令體重下降，能夠慶祝90歲生日的機會則大幅減少51%之多。但別以為增磅是好事，體重增加並未能提升婦女的生存率。有關研究已刊載在《Journal of Gerontology: Medical Sciences》。
強調穩定、正常體重
研究人員指出，今次的研究結果表明，年長女性保持穩定體重可以活得更長久，日後醫生與其建議她們減重，可能更應強調維持穩定及正常體重的重要，而當婦女的體重無故下降時，就要找出原因及處理。