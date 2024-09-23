長壽運動「超慢跑」不是人人適合！「這些族群」要先問醫生

超慢跑是從日本節目爆紅興起的一種運動，主打低強度且適合所有年紀的人動起來，堪稱是一種適合減肥、鍛煉肌肉和增強心肺耐力的低有氧運動，以類似原地跑步的方式來達到運動，沒有時間與空間限制，可以邊看電視或聊天時同步運動。但是「超慢跑」並非字面上的慢，其實它有一定的節奏與速度要求，例如每分鐘達到180下，時速要比健走更快些。

這些常見疾病都跟不運動有關 肥胖者要注意

臺北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主任程威銘說，有許多疾病都跟不運動有關，一般常見的性功能障礙或勃起障礙，因爲血管很細小如果長期缺乏活化、代謝不良等導致血管功能不佳，就很容易受到血脂、膽固醇等的影響，而這些患者也同時屬於心肌梗塞的高危險群。

另外，肥胖問題也會直接影響泌尿系統的健康，像是男性的前列腺肥大或產後婦女、高齡長者常見的尿失禁、骨盆腔鬆弛等症狀。