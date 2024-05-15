長壽｜保持身體健康　一文睇清長命百歲的15個方法

縱使你未必想成為最長壽的人瑞，但總會期盼老年仍能保有健康，才能保持生活的質素。除了基因外，原來有多達三分之二的壽命是掌握在自己的手上，因為只有實踐健康的生活模式，才能維持身體在健康狀態，延年益壽。今次小編跟大家分享15個值得學習的長壽秘訣。

1. 經常伸展防跌倒：年過100歲的瑜珈教練Tao Porchon-Lynch，其長壽秘訣可能就是不停的伸展，原因是伸展運動不但有助維持長者的活動能力，更可以預防跌倒。

2. 每天都要出外走走：很多長者都因為身體或心理原因而令留家時間愈來愈長，但以往有研究顯示，保持社交和身體活躍可以延長壽命，而每天出門的長者比少出門的友儕更為長命。

3. 有信仰的支持：美國人瑞Duranord Veillard就講過，信仰讓他能過著健康長壽的生活。而2018年一項針對人瑞進行的研究顯示，信仰帶來的靈性和歸屬感可能在長壽中發揮作用。

4. 保持正面樂觀：不同的研究均發現，長壽人士通常擁有積極的態度和幽默感，幫助豁達面對生活的喜怒哀樂。

5. 多吃蔬菜：數據分析顯示，以植物為主的天然飲食，幫助控制膽固醇水平，並提供大量纖維、抗氧化物及豐富營養素，有助保持身體免疫系統正常運轉，維持健康。

6. 主動維護自己的健康：長壽人瑞大多採取積極態度，主動維護自己的健康，包括定期進行健康檢查、接種疫苗，以及注重慢性病管理，故此他們通常可以較早發現及處理潛在的健康問題。

7. 多吃豆類食物：豆類含有豐富的纖維、蛋白質和複合式碳水化合物，作為主食之一絕對有助健康。