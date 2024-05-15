熱門搜尋:
東張西望 CHILL CLUB頒獎禮2024 九龍城寨之圍城 Apple 日圓匯率走勢 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-05-15 15:00:00

長壽｜保持身體健康　一文睇清長命百歲的15個方法

分享：
保持身體健康　一文睇清長命百歲的15個方法

保持身體健康　一文睇清長命百歲的15個方法

縱使你未必想成為最長壽的人瑞，但總會期盼老年仍能保有健康，才能保持生活的質素。除了基因外，原來有多達三分之二的壽命是掌握在自己的手上，因為只有實踐健康的生活模式，才能維持身體在健康狀態，延年益壽。今次小編跟大家分享15個值得學習的長壽秘訣。

1. 經常伸展防跌倒：年過100歲的瑜珈教練Tao Porchon-Lynch，其長壽秘訣可能就是不停的伸展，原因是伸展運動不但有助維持長者的活動能力，更可以預防跌倒。

2. 每天都要出外走走：很多長者都因為身體或心理原因而令留家時間愈來愈長，但以往有研究顯示，保持社交和身體活躍可以延長壽命，而每天出門的長者比少出門的友儕更為長命。

3. 有信仰的支持：美國人瑞Duranord Veillard就講過，信仰讓他能過著健康長壽的生活。而2018年一項針對人瑞進行的研究顯示，信仰帶來的靈性和歸屬感可能在長壽中發揮作用。

4. 保持正面樂觀：不同的研究均發現，長壽人士通常擁有積極的態度和幽默感，幫助豁達面對生活的喜怒哀樂。

5. 多吃蔬菜：數據分析顯示，以植物為主的天然飲食，幫助控制膽固醇水平，並提供大量纖維、抗氧化物及豐富營養素，有助保持身體免疫系統正常運轉，維持健康。

6. 主動維護自己的健康：長壽人瑞大多採取積極態度，主動維護自己的健康，包括定期進行健康檢查、接種疫苗，以及注重慢性病管理，故此他們通常可以較早發現及處理潛在的健康問題。

7. 多吃豆類食物：豆類含有豐富的纖維、蛋白質和複合式碳水化合物，作為主食之一絕對有助健康。

保持身體健康　一文睇清長命百歲的15個方法 保持身體健康　一文睇清長命百歲的15個方法 保持身體健康　一文睇清長命百歲的15個方法 保持身體健康　一文睇清長命百歲的15個方法 保持身體健康　一文睇清長命百歲的15個方法 保持身體健康　一文睇清長命百歲的15個方法 保持身體健康　一文睇清長命百歲的15個方法 保持身體健康　一文睇清長命百歲的15個方法 保持身體健康　一文睇清長命百歲的15個方法 保持身體健康　一文睇清長命百歲的15個方法 保持身體健康　一文睇清長命百歲的15個方法 保持身體健康　一文睇清長命百歲的15個方法 保持身體健康　一文睇清長命百歲的15個方法 保持身體健康　一文睇清長命百歲的15個方法 保持身體健康　一文睇清長命百歲的15個方法 保持身體健康　一文睇清長命百歲的15個方法

8. 建立運動習慣：想身體保持在最佳狀態，就需要一個持之以恆的運動習慣，而現代很多疾病的出現，都與久坐少動有關。大型研究顯示，只要每天運動30分鐘，就可以令死亡風險降低28%。

9. 朋友不能少：有研究指出，家人及朋友較多的人有較低的死亡風險，原因是人類是群居動物，日常需要與人多互動才成。其實，家人和朋友除了提供情感支持外，還能幫助你及早發現是否有疾病和就醫需要，也能令整體生活變得更活躍。

10. 不要吸煙：吸煙有害健康，增加心血管疾病及患癌風險，絕對是健康和長壽的大忌。

11. 每天吃早餐：早餐不僅為一天的開始提供能量，更有助維持體重，有研究指不吃早餐的人更大機會有肥胖的問題。

12. 做義工回饋社會：義務工作可以讓長者發揮經驗和技能，既能幫助有需要的，也能讓長者維繫與社會的連結。

13. 堅果做零食：不同的研究發現，在日常飲食中加入堅果，或可以令預期壽命延長1.5至2.5年，並助降低心血管疾病的風險達28%。

14. 減少壓力別緊張：長期處在高壓和焦慮下，會削弱人體的免疫能，提高罹患各種疾病的機率，甚至可能引發炎症，從而導致心臟病、糖尿病和高血壓等各種慢性疾病。所以每個人應該找一種適合自己的休息、放鬆和充電方法。

15. 人生要有目標：人生目標不是有樓有車，而是活著的目的和生命的計畫，對生活有目標的人，更有動力工作和生活，亦更有韌性面對生命中的起落，亦更有力量繼續前進。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受