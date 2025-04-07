長壽、健康 兩樣都要！

渴望長壽的同時，健康體魄也是不可或缺的。根據最新本地調查顯示，近七成受訪者擔心在長壽後會感到力不從心，同時許多港人生活習慣未能達到哈佛大學研究的「健康長壽有關的生活飲食習慣」標準。 註冊營養師黃兆章(Anson)指出，「港人在追求長壽的同時，往往忽視健康的重要。健康的生活習慣對抗衰老至關重要，均衡飲食應包含多種富含抗氧化劑的食物，以減少細胞的氧化損傷。」

港人長壽卻不健康 香港被譽為全球最長壽的城市之一，但並不代表港人都能健康地生活。有研究更發現本港長者在離世前，維持殘疾狀態生活比例增加。根據哈佛大學研究，歸納出個與健康長壽有關的生活飲食習慣，包括： 1.恆常運動

2. 多吃蔬果及全穀類，減少紅肉攝取的飲食習慣

3.不吸煙

4.不過量飲酒

5.充足睡眠

6.壓力管理

7.良好社交

8.避免依賴藥物

然而，調查發現，許多港人的生活習慣未能達到以上標準，甚至不符合世界衛生組織的建議。 生活習慣不符建議 最新本地調查顯示，在生活及飲食習慣方面，近六成受訪者缺乏定期運動的習慣，與世衛建議的每周至少150分鐘的中等強度運動相去甚遠。多達98%人未能達到每日攝取5份蔬果的標準；過半的受訪者經常食用紅肉，而四成受訪者則偶爾或經常攝取加工食品。這些食品被世衛列為潛在致癌物，長期攝取可能會增加癌症及其他疾病的風險。此外，近半數受訪者偏好高脂肪食物，使肥胖和慢性疾病的風險增加。同時，四成受訪者患有長期疾病，特別是61歲及以上的受訪者，八成以上的人群有至少一種長期疾病。



營養素補充品認知不足 近七成受訪者對於長壽後的身心衰老表示擔憂，並且三成受訪者有購買抗衰老營養素補充品的習慣。黃兆章指出，「許多人對於抗衰老的營養素認知不足，建議在選擇補充品前諮詢專業醫護人員，有助針對性改善健康需要。」 抗衰老飲食 當年齡增長，身體會出現多種變化，或令體能下降及精神疲憊。黃兆章解釋，細胞是人體的基本單位，衰老與細胞密不可分。「為對抗衰老，應從細胞層面出發，增加抗氧化劑的攝取，以保護細胞免受損傷。推介常見抗氧化營養素食物如針葉櫻桃、橙、綠茶、番茄和香蒜。另外，天然植萃的抗氧化營養素，包括鐵皮石斛花和紅石榴等，這些成分能有效幫助對抗細胞氧化損傷。」 靠健康習慣抗衰老 56歲的Kannie是一名主持和兼職演員，最近她發現面色愈來愈差，體力下滑。工作繁忙令睡眠時間大幅減少，導致工作效率下降。後來，她開始意識到改善飲食和生活習慣的重要，並積極尋找抗衰老方法，包括多吃富含抗氧化營養素的食物、用全穀類食物取代白飯、保持良好的作息及增加日常運動量，不僅改善身體狀況，精神狀態也有所提升。