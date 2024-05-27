長年「壓力山大」慢性偏頭痛上身 注射肉毒桿菌成功洩壓

台中38歲張姓理專長年專注看盤追蹤飆股，每天承受龐大身心壓力，自20歲起出現偏頭痛的症狀，於10年前開始惡化，發作次數變多、且噁心嘔吐及畏光症狀也漸趨明顯。隨著服藥次數愈來愈頻繁，效果卻愈來愈差且頭痛逐漸轉變為每天發作，就醫檢查後診斷為「慢性偏頭痛合併藥物過度使用頭痛」。經建議採取口服藥物預防藥物合併注射肉毒桿菌素後，症狀大幅改善，讓她笑說「感覺換了一個頭」。

偏頭痛吃藥已無效 使用肉毒桿菌治療

亞洲大學神經內科主治醫生敖瑀表示，偏頭痛初次發作通常會在15至24歲之間，而在35至45歲時發作頻率最高，女性患者又比男性患者多二至三倍；據統計，台灣約有兩百萬名偏頭痛患者。其中，不少患者嚴重到每個月頭痛達15天以上，合併出現單側、博動性、噁心嘔吐、畏光、怕吵等症狀，符合「慢性偏頭痛」的診斷條件。

由於現在止痛藥取得方便，有許多患者出現過度使用止痛藥的情況。敖瑀醫生表示，若經詳細問診及神經學檢查後，診斷為慢性偏頭痛，會先開立口服預防藥物，並建議紀錄頭痛日誌，若一個月後頭痛天數明顯改善、但每月還是超過15天，可考慮使用肉毒桿菌素注射治療。