長效抗體組合 阻擋新冠入侵

過往調查顯示部分港人對於接種新冠疫苗有猶豫，但相反亦有些人接種了卻未能產生足夠的抗體水平，以致保護力不足。他們普遍是免疫功能不全人士，更易感染新冠病毒。現可選擇長效抗體組合，作為預防新冠病毒的最後一道防線。

感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，醫學界早前已預期疫情會再次升溫，因為市民心態較之前放鬆，加上免疫屏障效果下降，令近日每日確診個案重上過萬宗，「分析上一波疫情的死亡個案，發現長者、有長期病史為最大風險因素。」

疫苗反應不足

全球約有2%人口對疫苗反應不足，即使接種3劑新冠疫苗，體內抗體水平仍然很低。估算香港亦有8至10萬人免疫力不足，當中約1萬人接種疫苗亦沒有足夠保護。林緯遜認為，「血科癌症患者、骨髓移植人士、正接受淋巴B細胞治療人士可預期疫苗的作用較低，而正接受化療、洗腎人士、使用免疫抑制劑如風濕科、哮喘和濕疹患者等、原發性免疫缺陷人士、HIV感染者等，接種疫苗後的抗體反應亦未必足夠。」