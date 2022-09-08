長效抗體組合 阻擋新冠入侵

過往調查顯示部分港人對於接種新冠疫苗有猶豫，但相反亦有些人接種了卻未能產生足夠的抗體水平，以致保護力不足。他們普遍是免疫功能不全人士，更易感染新冠病毒。現可選擇長效抗體組合，作為預防新冠病毒的最後一道防線。
感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，醫學界早前已預期疫情會再次升溫，因為市民心態較之前放鬆，加上免疫屏障效果下降，令近日每日確診個案重上過萬宗，「分析上一波疫情的死亡個案，發現長者、有長期病史為最大風險因素。」
疫苗反應不足
全球約有2%人口對疫苗反應不足，即使接種3劑新冠疫苗，體內抗體水平仍然很低。估算香港亦有8至10萬人免疫力不足，當中約1萬人接種疫苗亦沒有足夠保護。林緯遜認為，「血科癌症患者、骨髓移植人士、正接受淋巴B細胞治療人士可預期疫苗的作用較低，而正接受化療、洗腎人士、使用免疫抑制劑如風濕科、哮喘和濕疹患者等、原發性免疫缺陷人士、HIV感染者等，接種疫苗後的抗體反應亦未必足夠。」
病毒再變種
這些免疫功能不全的人士會較易感染新冠肺炎，而且重症和死亡風險更高，進入深切治療部、死亡的風險分別為一般人的1.5倍和兩倍。林緯遜續指，「相比一般人需要約1周時間將病毒清除，他們可能需要長達90日，除了徵狀令他們辛苦外，病毒亦會在其體內不斷複製，或引起基因變異，令病毒再變種。」
最後一道防線
疫苗的作用是訓練免疫系統對付病毒，這個方法不行，醫學界還有長效抗體組合(Tixagevimab/Cilgavimab)幫助免疫功能不全人士。長效抗體組合是兩種單株抗體與兩個抗原決定區域結合，林緯遜解釋，「它的作用是黏住病毒的刺突蛋白，以預防病毒感染人體細胞，防感染的功能甚至比疫苗更佳。」長效抗體組合直接提供抗體，一經注射便可即時得到免疫力。大型研究指，注射長效組合6個月後，對比安慰劑，有症狀感染發生率仍可減83%。林緯遜建議，高危人士除做好個人預防措施、接種疫苗希望得到一些保護外，亦可選擇長效抗體組合，作為最後一道防線。
未能及時用藥
曾有一名76歲人男性淋巴癌患者，正接受標靶治療減癌症復發風險，本身狀況不錯，仍在工作中。由於治療影響B細胞，他自知疫苗對自己效果有限；至直第五波疫情嚴重始接種，未能等及標靶療程完成，令保護力相當低。當時香港未有長效抗體組合，醫生特意為他申請引入。等待期間他十分小心，除覆診外足不出戶，即使孫兒從英國回港也不敢見面。可惜他仍於3月初確診新冠肺炎，並於兩周後情況轉差入院，使用了兩個抗病毒藥物療程仍未能治愈，最後於4月底離世。林緯遜感到相當可惜，如果有關藥物可以早點到港，或者患者遲一點才受感染，相信可挽回性命。