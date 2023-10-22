長新冠要小心肌張力不全症 肌肉痙攣好痛苦

一位63歲婦人今年7月感染新冠病毒，除了咳嗽、流鼻水，雙眼也難以張開。接受抗病毒藥物治療後，雖然上呼吸道症狀改善，但雙眼痙攣卻愈來愈嚴重，甚至看不到路而常跌倒受傷，接著痙攣更擴大到臉部歪斜、咬牙、斜頸及頭部顫抖。台北市立聯合醫院神經內科主治醫生陳珮昀進一步診斷為和新冠病毒相關的「肌張力不全症」，因肌肉持續收縮，造成姿勢扭轉疼痛甚至顫抖。

愈發嚴重

女患者一開始至神經內科求診，口服抗痙攣藥、肌肉鬆弛劑、抗癲癇藥、乙醯膽鹼拮抗劑，但症狀並未改善，且愈發嚴重，連講話都變得結巴不流暢，認知功能和反應也變得遲鈍！進行多項檢查後，臨床診斷為疑似和新冠病毒相關的肌張力不全症及神經退化，給予類固醇治療，並輔以數次肉毒桿菌的注射，半年間後女患者的眼瞼和面部痙攣、斜頸顫抖、講話、步態，和認知功能都慢慢進步，生活功能也逐漸恢復正常。

陳珮昀指出，肌張力不全症是一種動作障礙疾病，當肌肉持續或陣發的收縮，而造成姿勢扭轉疼痛甚至合併顫抖，碰觸痙攣處會使症狀減輕，時常會因為自主的動作而引發或加重，甚至伴隨著一連串相鄰肌肉的連帶影響。根據影響到的肌肉範圍，可分為局部型、節段型、全身型。依照發病年齡的不同、病程演變的狀態，以及是否伴隨其他神經學異常的特徵，輔以血液、尿液、腦脊髓液、神經影像(電腦斷層或磁力共振)、電氣生理檢查和基因檢測，會有不同的鑑別診斷。