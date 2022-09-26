長新冠｜染疫前情緒困擾多 病後易出現長新冠

新冠疫情如專家所言，可能已經落地生根成為風土病，但我們對部分人染疫後出現長新冠的成因和機制仍然未明之際，美國一項研究就發現感染新冠前有抑鬱、焦慮及壓力等情緒問題，或增加染病後患長新冠的風險。
心理及情緒困擾關係更大
根據由哈佛大學公共衛生學院進行的研究，發現比起肥胖、哮喘及高血壓等病患，心理及情緒困擾與長新冠的關係更大。研究人員共跟進了54,000人，了解他們的心理狀況，期後再調查在一年染疫的約3,000名參加者，收集染疫後的症狀和持續時間等資料，然後比較有長新冠與沒有長新冠人士的情況。
結果發現，若染疫前有抑鬱、焦慮、擔心、壓力及孤獨等心理困擾，則病後出現長新冠的風險高32%至46%，而長新冠對日常生活造成障礙的風險亦因此而上升15%至51%。有關研究已於《JAMA Psychiatry》發表。
提高精神健康認知
研究人員指出，這是首次有前瞻性研究針對長新冠與心理因素的關係，反映除了身體狀況之外，心理健康也可納入長新冠的風險因素之一，同時亦有需要加強並提高民眾對精神健康的認知，以及改善他們相關醫療服務的機會。美國疾控中心的數據顯示，大約兩成確診者在染病四周後出現長新冠症狀，如疲勞、腦霧、呼吸或消化系統症狀等。