長新冠｜染疫前情緒困擾多 病後易出現長新冠

新冠疫情如專家所言，可能已經落地生根成為風土病，但我們對部分人染疫後出現長新冠的成因和機制仍然未明之際，美國一項研究就發現感染新冠前有抑鬱、焦慮及壓力等情緒問題，或增加染病後患長新冠的風險。

心理及情緒困擾關係更大

根據由哈佛大學公共衛生學院進行的研究，發現比起肥胖、哮喘及高血壓等病患，心理及情緒困擾與長新冠的關係更大。研究人員共跟進了54,000人，了解他們的心理狀況，期後再調查在一年染疫的約3,000名參加者，收集染疫後的症狀和持續時間等資料，然後比較有長新冠與沒有長新冠人士的情況。

結果發現，若染疫前有抑鬱、焦慮、擔心、壓力及孤獨等心理困擾，則病後出現長新冠的風險高32%至46%，而長新冠對日常生活造成障礙的風險亦因此而上升15%至51%。有關研究已於《JAMA Psychiatry》發表。