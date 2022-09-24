長新冠｜4種中醫師湯藥＋食療 改善長新冠後遺症

上班族元君至中醫診所跟醫師反映：「很多人確診都有發燒、咳嗽、甚至會喘，但我確診，卻甚麼事都沒發生，原本也以為確診沒事很幸運，誰知道隔離出關上班後，只是搬東西到公司二樓，就非常的喘，甚至喘到無法講話，還會頭暈，體力也變得很差，請問醫師，這算長新冠嗎？」

治療黃金期 確診後一個月內

中醫師施柏瑄醫師表示，長新冠通常是指感染後3個月內發生，症狀持續超過2個月；多數人在感染新冠肺炎後，大部分會有心肺氣虛，進而產生胸悶、心悸、氣喘等後遺症，而且染疫後，很可能會誘發之前的過敏、氣喘發作，必須趕快治療，最好的治療黃金期則在確診後的一個月內，不然可能就真的會影響心肺功能而有長新冠。