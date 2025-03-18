長時間佩戴隱形眼鏡恐致角膜潰瘍 醫教3招防範

許多追星族為了一睹偶像風采熬夜追星，會在看演唱會前吃標榜改善眼睛疲勞的保健食品，企圖讓自己看偶像能看得更清楚，但卻也忽略了長時間佩戴隱形眼鏡可能造成角膜潰瘍，反而讓自己看得更不清楚。

隱形眼鏡戴超時 恐致角膜潰瘍 臺北市立聯合醫院仁愛院區眼科主治醫生王映晴表示，隱形眼鏡戴超過建議時長或睡眠時佩戴，會使角膜得不到足夠的氧氣供應，使角膜表面細胞受損，進而引發感染與發炎，最嚴重的情況下，可能造成角膜潰瘍，影響視力，甚至需要進行手術治療。

角膜潰瘍常見這些症狀 應立即就醫 王映晴醫生說，常見的角膜潰瘍症狀包括眼睛紅腫、刺痛、異物感、視力模糊及流淚等。一旦發現上述徵兆，應立即就醫，及時處理可以避免進一步惡化。

避免角膜潰瘍 牢記 3 招守護眼睛健康 王映晴醫生建議，若出現眼部不適，應立即停止使用隱形眼鏡並就醫檢查，避免延誤治療時機。對於隱形眼鏡使用者，養成正確的佩戴習慣，才能確保眼睛的長期健康。 避免過度佩戴：按照醫生建議的時間摘取隱形眼鏡，並避免過夜佩戴。 定期更換：依照隱形眼鏡的使用期限更換新鏡片，勿超期使用。 定期檢查：例行眼科檢查，確保眼睛健康。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】