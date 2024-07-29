長時間待冷氣房不僅容易患冷氣病 更可能引發肌筋膜疼痛症候群

長時間待在冷氣環境中，不僅會因為室內外溫差過大而出現頭暈、頭痛、精神不濟、眼睛乾澀、手腳冰冷或流鼻水等適應不良症狀，還可能引發肌筋膜疼痛症候群。

隨著夏季氣溫不斷飆升，許多上班族每天在冷氣環境中會待上超過20個小時，不僅會因為室內外溫差過大而出現頭暈、頭痛、精神不濟、眼睛乾澀、手腳冰冷或流鼻水等適應不良症狀，還可能引發肌筋膜疼痛症候群。

根據復健診所疼痛專科醫生王竣平的觀察，夏季來診所就診的患者中，有不少人提到有肩膀痛或大腿痠痛等症狀，其實很可能是長時間待在冷氣房所引發的肌筋膜疼痛症候群。