長時間待冷氣房不僅容易患冷氣病 更可能引發肌筋膜疼痛症候群

隨著夏季氣溫不斷飆升，許多上班族每天在冷氣環境中會待上超過20個小時，不僅會因為室內外溫差過大而出現頭暈、頭痛、精神不濟、眼睛乾澀、手腳冰冷或流鼻水等適應不良症狀，還可能引發肌筋膜疼痛症候群。
根據復健診所疼痛專科醫生王竣平的觀察，夏季來診所就診的患者中，有不少人提到有肩膀痛或大腿痠痛等症狀，其實很可能是長時間待在冷氣房所引發的肌筋膜疼痛症候群。
冷氣房為何會導致肌筋膜疼痛症候群？
- 肌肉收縮和僵硬：在冷氣環境下，肌肉容易收縮和變得僵硬，增加受傷風險，進而增加肌筋膜疼痛症候群的發生。
- 血液循環不良：冷氣的低溫會讓血管收縮，影響肌肉組織的血液供應和代謝，進而加重疼痛症狀。
- 疼痛感加重：冷氣增加了身體對溫度變化的敏感度，對於已受損或受傷的肌肉和筋膜組織來說，疼痛感會更加明顯。
- 肌肉彈性降低：長時間處於冷氣環境中，會讓肌肉失去彈性，容易導致運動時的拉傷或損傷，進一步加重肌筋膜疼痛症候群的程度。
此外，工作壓力大、情緒緊張和焦慮也可能誘發或加重肌筋膜疼痛症候群。
如何預防肌筋膜疼痛症候群？
- 適度調整冷氣溫度：辦公室的冷氣溫度應保持適中，避免過冷或過熱。
- 定時休息和活動：長時間坐著工作的人，應定時起身進行適當的身體活動或休息，避免肌肉長時間受壓。
- 加強運動和伸展：適當的運動和伸展可以增加肌肉的柔軟度和彈性，減少肌筋膜疼痛症候群的風險。
- 緩解壓力：保持情緒穩定和正常作息，可以有效紓解肌肉的壓力。
面對炎熱的夏季，雖然冷氣讓我們感覺到舒適，但長時間暴露在冷氣環境中也會存在健康風險。留意身體發出的警號，適度調整冷氣的使用方式，並採取相關預防措施，才能度過一個健康的夏天。
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