長時間用手機電腦肩頸腰背痠痛 想用按摩槍紓緩？切記「這3處」不可用！

現代人工作忙碌，長時間坐在電腦前再加上姿勢不良，容易導致肩頸、腰背等痠痛問題。許多人會購買按摩槍來放鬆肌肉、紓緩痠痛，不過振興醫院復健醫學部主治醫生黃永錚提醒，按摩槍不可用於3個地方，使用前應注意使用原則並諮詢專科醫生。

小學就駝背主因是常用電子產品 低頭族可能有「這些」問題

腰痠背痛不再是老年人的專利，不少年輕族群因為姿勢不良、駝背、脊椎側彎等而產生痠痛不適的問題。黃永錚醫生表示，臨床上甚至有學童7、8歲就駝背，大部分都是長時間使用手機、平板所致。

在使用手機等電子產品時，低頭、脖頸過度前伸是引發駝背的原因之一，黃永錚醫生說明，當頸部姿勢不正確時，便會引起代償作用，肩膀容易聳起、背部向前彎，進而導致駝背，若是合併有骨質疏鬆問題，駝背便會更加嚴重。

長期下來「低頭族」可能會有肩頸痠痛、手指關節炎、肌腱炎等問題，甚至產生腕隧道症候群，若症狀嚴重可能連晚上睡覺時都會覺得手部發麻。另外，黃永錚醫生提到，如果長時間缺乏運動會造成肌肉僵硬，肌肉與筋膜間也容易發生摩擦、擠壓，產生所謂的「筋膜黏連」。