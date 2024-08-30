長時間用手機電腦肩頸腰背痠痛 想用按摩槍紓緩？切記「這3處」不可用！

現代人工作忙碌，長時間坐在電腦前再加上姿勢不良，容易導致肩頸、腰背等痠痛問題。許多人會購買按摩槍來放鬆肌肉、紓緩痠痛，不過振興醫院復健醫學部主治醫生黃永錚提醒，按摩槍不可用於3個地方，使用前應注意使用原則並諮詢專科醫生。
小學就駝背主因是常用電子產品 低頭族可能有「這些」問題
腰痠背痛不再是老年人的專利，不少年輕族群因為姿勢不良、駝背、脊椎側彎等而產生痠痛不適的問題。黃永錚醫生表示，臨床上甚至有學童7、8歲就駝背，大部分都是長時間使用手機、平板所致。
在使用手機等電子產品時，低頭、脖頸過度前伸是引發駝背的原因之一，黃永錚醫生說明，當頸部姿勢不正確時，便會引起代償作用，肩膀容易聳起、背部向前彎，進而導致駝背，若是合併有骨質疏鬆問題，駝背便會更加嚴重。
長期下來「低頭族」可能會有肩頸痠痛、手指關節炎、肌腱炎等問題，甚至產生腕隧道症候群，若症狀嚴重可能連晚上睡覺時都會覺得手部發麻。另外，黃永錚醫生提到，如果長時間缺乏運動會造成肌肉僵硬，肌肉與筋膜間也容易發生摩擦、擠壓，產生所謂的「筋膜黏連」。
痠痛別亂用按摩槍 了解紓緩原理、使用原則
當身上有痠痛問題時，不少人會嘗試使用按摩槍紓緩，不過卻不了解它的作用是甚麼，也不了解甚麼是「筋膜」。黃永錚醫生表示，「筋膜」是一種遍布全身的結締組織，有連結肌肉、骨骼、肌腱、韌帶等結締組織的功能，健康的筋膜具有靈活、柔韌、可滑動等特性，在肌肉活動時可減少彼此摩擦、擠壓。
「按摩槍」就是針對肌肉筋膜，以高速振動捶打的方式達到放鬆效果。黃永錚醫生強調，按摩槍是針對「肌肉」使用，不可用於骨頭、肌腱韌帶、血管，使用時須避開頸椎、頸動脈。
黃永錚醫生建議，使用按摩槍前應先諮詢專科醫生，針對個人症狀評估是否適合使用，並注意上述使用原則，以免造成二度傷害。
控制電子產品使用時間 注意姿勢、適當休息以減輕痠痛
而且若要改善痠痛問題，黃永錚醫生認為，應先控制使用時間，建議每半小時後就應休息並伸展四肢，使用手機時也可採用手機支架輔助，減少手腕、頸部負擔，以免長時間手持手機、低頭看螢幕，造成脊椎損傷。
同時也要留意自己的姿勢是否正確，黃永錚醫生提到，使用電腦打字時，手部需要適當支撐，以免打字時發生聳肩，坐姿應該大腿與雙膝呈現90度，戒除翹腳習慣，並微縮下巴，也可以在座椅上加腰部及背部靠墊以支撐骨盆。
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