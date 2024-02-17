長期使用止痛藥也有可能導致便秘！該如何治療、改善？

根據美國梅約診所醫療中心調查發現，一般民眾約有20%有便秘的問題，其中老人的便秘比率更高達40%，安老中心的住客可能更高達80%，隨著便秘的操作型定義不同可能有不同的結果。

而醫生可能會調整藥物劑量或配方，或是處方緩瀉藥物、瀉藥等，以期減少便秘及其導致的不適症狀。不過姚維正提到，長期使用止痛藥的病人，其腸胃道可能受到止痛藥物成分結合mu型鴉片類受體的影響，可能會導致腸胃蠕動緩慢，引起便秘甚至噁心、嘔吐等症狀。

敏盛綜合醫院副院長姚維正醫生表示，便秘可能和體質、生活型態、飲食、水分攝取、運動量、疾病、藥物治療、手術等都有關係，所以多喝水、多攝食纖維(如：蔬果等)、多運動、養成規律排便習慣、服用營養補充品等是目前一般緩解便秘症狀的作法。

不得已需長期用止痛藥 該如何改善便祕問題？

這些因為疾病而需要長期服用止痛藥物的人士，如果使用前述所有的藥物、非藥物改善方法，仍然不能得到滿意的結果時，該怎麼辦呢？

姚維正表示，目前有最新開發並通過美國FDA、歐盟的新藥，其原理是口服末梢性型類鴉片受體拮抗劑，可以阻斷止痛藥物在和腸胃鴉片類受體的結合，減少對腸胃蠕動影響，也減少嘔吐和便秘。

另一方面，由於此新藥不會通過血腦障壁(Blood-Brain Barrier，簡稱BBB)，姚維正指出，因此它不會影響止痛藥物的止痛效果，也不太會引發所謂的戒斷症狀，所以在大規模的臨床試驗中，已經證實其對止痛藥物相關的便秘的有效性和安全性。

因此，姚維正提醒，如果有病友長期使用止痛藥，並且有便秘的困擾，試過各種非藥物，甚至藥物治療都無法改善便秘的症狀和不適，其實可以請教醫生和藥劑師，評估是否可以接受新藥物治療。

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